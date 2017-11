Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Voilà qui n'est pas habituel. Normalement, une fois la réunification actée dans Koh-Lanta, les épreuves sont disputées de manière individuelle et chaque aventurier défend donc seul ses chances. Mais les règles ont toujours des exceptions et c'est donc une épreuve inédite qui attend les aventuriers pour le jeu de confort.

Réunis devant Denis Brogniart, les neuf aventuriers encore en lice ne savent pas à quoi s'attendre. L'animateur leur parle d'abord de la récompense : un séjour avec une nuit dans une famille fidjienne sur l'île principale de l'archipel. Mais pour disputer cette nouvelle épreuve de confort, les aventuriers vont de nouveau évoluer en équipe ! Deux équipes de quatre précisément, ce qui signifie que l'un d'entre eux ne participera pas à l'épreuve.

Pour déterminer les capitaines de chaque équipe, un tirage au sort est effectué. Et ce sont Romain et Sandrine qui ont la lourde responsabilité de composer à tour de rôle leur équipe. Au final, c'est Tiffany qui reste sur la touche, car Romain lui a préféré Magalie. La jeune femme est déçue, mais elle n'a pas tout perdu puisqu'elle va avoir l'occasion de se rendre sur le Paradis perdu, ce que les autres aventuriers ne savent pas. De leurs côtés, les huit autres aventuriers vont disputer un relais pour une épreuve basée sur la mémoire. Le but : remettre dans le bon ordre douze figures, comme dans un Memory. A ce petit jeu, c'est l'équipe de Romain, composée de Magalie, Fabian et André, qui l'emporte et gagne donc le droit de se rendre dans la famille fidjienne pour un confort qui s'annonce inoubliable.





Attention, Koh-Lanta revient le 17 novembre. Vendredi prochain, c'est football avec le match France - Galles !