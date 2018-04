Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Ce vendredi 6 avril, Koh-Lanta Le Combat des Héros revient avec un nouvel épisode. MYTF1 vous propose d’ores et déjà d'en découvrir les premières minutes et d’assister à l’arrivée de Cédric, complètement éberlué, sur l’île de l’Exil.

Après son élimination par l’équipe des Jaunes, suite au conseil, Cédric approche de l’île de l’Exil. Le consultant ne sait pas du tout où il arrive ni qu’il est encore dans le jeu. Quand il débarque sur la plage, il découvre quelque peu stupéfait Raphaële qui l’y attend de pied ferme. "J’ai fait la même tête il y a trois jours," lui dit-elle amusée en découvrant son étonnement.



Raphaële lui explique alors que tous les aventuriers éliminés arrivent sur cette île où ils sont tour à tour départagés par des duels, six au total. L’ultime vainqueur réintègrera l’aventure lors de la réunification, à la surprise générale. En effet, les autres naufragés ignorent tout de l’île de de Exil et de l’existence même de ces fameux duels. Raphaële lui dresse alors le tableau de cet exil forcé, « seule au monde » sur « une île déserte ». Elle lui explique ensuite comment Julie y a vécu trois jours, seule, sans aucune information. C’est à ce moment que Cédric découvre l’arbre où toutes les exilées ont gravé leur prénom : d’abord Julie, puis Chantal et désormais Raphaële. C’est là que Cédric devra également marquer son passage sur cette plage des Exilés.



Et quand Cédric apprend qu’il a encore une chance de réintégrer l’aventure, il « exulte » : « Je suis vraiment content, c’est incroyable ! ». Il compte bien profiter de cette chance inespérée pour retourner dans le jeu. Et quand Raphaële lui révèle la présence de colliers sur l’île, l’aventurier est regonflé à bloc : il est bien décidé à en trouver un pour prendre sa revanche. « Mon objectif, c’est d’éliminer tout le monde et d’aller au bout, » confie ainsi Cédric plus motivé que jamais. Mais pour atteindre son objectif, il va devoir battre Raphaële lors du prochain duel, le troisième de l’aventure Koh-Lanta – Le Combat des Héros.



Pour savoir si Cédric remportera son duel face à Raphaële et si les Wakai mettront enfin un terme à la spirale de la défaite dans laquelle ils semblent englués, rendez-vous ce vendredi à partir de 21H00 sur TF1.



Découvrez également les spécificités du prochain jeu de confort (en individuel) qui va rebattre les cartes, dans la vidéo ci-dessous :