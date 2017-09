Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Koh-Lanta : Fidji propose le concept de Choc des générations pour cette saison inédite de Koh-Lanta. L’idée est simple : répartir les vingt aventuriers en deux équipes en fonction de leur âge. Il y a donc d’un côté les anciens qui porteront la couleur rouge, et de l’autre les jeunes qui défendront la couleur jaune. Pour faire partie des anciens il faut avoir plus de trente ans, et moins de trente ans pour faire partie des jeunes.

Mais à peine les équipes définies et la première épreuve de confort passée, alors que les aventuriers reprennent leurs esprits sur la plage, Denis Brogniart leur fait une annonce fracassante : dans dix jours, les deux équipes seront dissoutes et recomposées !

Voilà qui devrait changer beaucoup de choses aux Fidji. Jeunes et anciens auront eu l’occasion de nouer des liens, de peaufiner leur entente dans les épreuves ou encore d’élaborer des stratégies pour essayer d’aller le plus loin possible dans l’aventure. Avec des équipes recomposées, ces stratégies pourraient bien voler en éclat pour laisser place à d’autres. Surtout, les cartes seront totalement rebattues et la lutte lors des épreuves sera plus acharnée que jamais avec des tribus mêlant jeune génération et anciens. Un cocktail qui s’annonce explosif !