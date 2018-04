Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Denis Brogniart l’avait annoncé : l’aventurier qui remportera l’épreuve de confort, individuelle pour l’occasion, aura un avantage conséquent. Celui qui terminera deuxième aura également un avantage. Quant au dernier, il devra aller au prochain conseil auquel il participera avec une voix contre lui.

Ce que les aventuriers ne savent pas, c’est qu’à l’issue de cette épreuve, leurs équipes vont être totalement recomposées ! Et l’avantage pour le vainqueur de l’épreuve, capitaine de l’une des deux nouvelles équipes, sera d’avoir le premier choix ainsi que le choix du campement. Dylan, vainqueur de l’épreuve, sera capitaine de la nouvelle équipe jaune ; Yassin, arrivé deuxième, sera quant à lui capitaine des nouveaux Rouges. C’est Javier, tombé en premier lors de cette épreuve des paresseux, qui aura une voix contre lui lors du prochain conseil auquel il participera.

Voici donc la composition des nouvelles équipes. Côté Jaunes, Dylan a choisi de s’entourer de Tiffany, Pascal, Clémence, Alban, Olivier et Clémentine ; côté Rouges, Yassin poursuivra l’aventure avec Candice, Javier, Ludovic, Jérémy, Nathalie et Cassandre. Sept Rouges contre sept Jaunes, les forces sont à nouveau équilibrées de part et d’autre et tout est donc remis à plat aux Fidji.

Pour Dylan notamment, cette recomposition est l’occasion de sauver sa tête dans l’aventure. Convaincu qu’il était le prochain à être éliminé en cas de conseil chez les Jaunes, le Luxembourgeois a choisi de s’entourer essentiellement d’anciens Rouges pour casser les binômes Olivier/Ludovic et Candice/Clémentine. L’avenir dira si son choix était le bon.