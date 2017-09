Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’était l’épreuve à laquelle il ne fallait pas arriver dernier. Une épreuve éliminatoire inattendue placée juste avant la recomposition des équipes et qui ne concernait que les cinq aventuriers qui s’étaient rendus sur le Paradis perdu où ils avaient pu profiter d’avantages ou d’éléments susceptibles de modifier le cours de l’aventure. Face à face, Mélanie, Romain, Maxime, André et Théotime. Le but de l’épreuve ? Reconstituer un puzzle de quatorze pièces, une chauve-souris tête en bas.

La difficulté pour les cinq aventuriers résidait surtout dans le fait qu’ils n’avaient pas de modèle sur lequel se baser. Mélanie est la première à tirer son épingle du jeu et à terminer le puzzle. Suivent Maxime et André, le duel final oppose donc Romain à Théotime. Et dans un final haletant, c’est le gérant de food-truck des Vosges qui va terminer cinquième et dernier. Il est donc éliminé sur-le-champ.

Totalement anéanti, le jeune homme reste de longues secondes allongé sur le sable. Lui qui était parvenu à faire le feu pour sa tribu dès le deuxième jour d’aventure vient de voir son rêve s’écrouler en quelques minutes. Toujours de bonne humeur et prêt à faire rire ses camarades, il aura marqué Koh-Lanta : Fidji de son empreinte et laissera un souvenir fort à ses anciens partenaires, notamment André et Marvyn dont il était très proche.

