Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est un coup de tonnerre dans Koh-Lanta. Thomas, le champion de stand-up paddle de Normandie, a été contraint à l’abandon sur décision médicale. Touché au tympan lors de la dernière épreuve d’immunité, le jeune homme a donc dû dire adieu à ses camarades Coravu et à la tribu rouge juste avant l’épreuve de confort.

Ce départ a provoqué une très forte émotion chez tous les aventuriers, et pas seulement chez ses camarades de l’équipe jaune. Tous savent à quel point Thomas était prêt pour cette aventure. Compétiteur hors-pair, à l’aise dans toutes les épreuves physiques, réfléchi, le Normand avait toutes les qualités pour aller loin et les autres aventuriers ne manquent pas de le faire savoir avant son départ.

En larmes, Tiffany est la première à prendre la parole. "C’est quelqu’un qui méritait d’aller très loin", affirme-t-elle. Mel renchérit : "C’est quelqu’un de bien, c’est injuste." Du côté des Rouges, pourtant adversaires de Thomas et de ses partenaires dans le jeu, c’est Romain qui rend hommage à celui qu’il avait choisi pour l’accompagner sur le Paradis perdu le premier jour. "Je suis tellement déçu pour lui, souffle le coach sportif. Je pense qu’il pouvait aller très loin… Ça me fait mal, c’est un chouette type."

Peiné et ému de devoir quitter si tôt les Fidji, Thomas a du mal à accepter cette terrible décision. "C’est très difficile, avoue-t-il les yeux mouillés. Je suis un compétiteur, j’avais le mental pour aller loin. Koh-Lanta, c’est l’aventure d’une vie. Ça fait des années que je voulais le faire, je ne m’étais pas préparé à ça, c’est dur." Il quitte donc l’île de Yasawa malgré lui, mais laisse derrière lui l’image d’un aventurier de talent qui aura quoiqu’il en soit marqué l’histoire de Koh-Lanta : Fidji.