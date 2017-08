Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est l’une des nouveautés de cette saison de Koh-Lanta. L’émission propose à partir du 1er septembre le concept de Choc des générations qui verra s’affronter jeunes et anciens sur l’île de Yasawa aux Fidji. Les jeunes, qui ont moins de trente ans, composeront l’équipe jaune et les anciens, qui ont plus de trente ans, composeront l’équipe rouge.

Aujourd’hui, nous nous intéressons à l’équipe rouge, celles des anciens, qu’Alexia Laroche-Joubert, productrice de l’émission, a accepté d’évoquer avec nous. "On va de 30 ans à 56 ans, explique-t-elle. Le doyen est un homme, il s’appelle Manu." Et quelles sont donc les caractéristiques de cette tribu ? "Ils sont très en réflexion, très cérébraux, sûrement moins impulsifs que les jeunes, ajoute la productrice. Ils sont plus réfléchis, mais pas automatiquement plus organisés !"

Expérience ne rime donc pas forcément avec organisation. Qu’en sera-t-il lors des épreuves ? Les Rouges seront-ils capables de rivaliser avec leurs adversaires plus jeunes ? Pour le savoir, MYTF1 vous donne rendez-vous le vendredi 1er septembre à partir de 20h55 sur TF1 pour suivre le premier épisode de Koh-Lanta : Fidji ! Et si vous ne pouvez pas attendre, découvrez les premières images de l’émission en exclusivité dans la vidéo ci-dessous.