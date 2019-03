Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Pourquoi avoir choisi de participer à Koh-Lanta ?

Je voulais me prouver des choses. J’ai eu une blessure à l’âge de 14 ans alors que je faisais de l’athlétisme en compétition : une rupture du tendon rotulien. Non seulement j’ai dû arrêter le sport mais j’ai aussi dû réapprendre à marcher après 9 mois en béquilles. Ça m’a foutu le moral en l’air ! Aujourd’hui, je n’ai pas récupérer mon niveau. Je rêve toujours de faire les Jeux Olympiques mais peut-être comme entraîneur. Je sais que ma carrière d’athlète est loin derrière moi.

Vous avez des modèles dans les éditions précédentes ?

Clémence qui a gagné deux fois Koh Lanta et la première fois, à seulement 20 ans … C’est un véritable exemple pour moi et c’est elle qui m’a donné envie de participer à l’aventure.

Abandonné sur décision médicale, c’est le pire scénario pour tout aventurier ?

Quand le médecin m’a dit que mon corps ne me permettait pas de poursuivre l’aventure, ça a été terrible pour moi. Je me suis effondrée ! Partir au bout de quelques jours seulement parce que son corps ne tient pas... On ne vient pas pour vivre ça. Je n’ai pas pu prouver ce que je savais faire et je n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi mon corps a réagi de cette façon. J’ai beaucoup de dégoût et de remords. J’espère pouvoir refaire un autre Koh-Lanta !

Votre abandon a permis à Frédéric de revenir dans l’aventure ?

Malgré mon chagrin, j’étais contente pour lui. Cela faisait des années que Frédéric rêvait de participer à Koh-Lanta et j’étais triste qu’il parte le premier. Mon abandon, c’était une seconde chance pour lui !

Qui mérite selon vous de gagner ?

Dans mon équipe bleue, je pense qu’il y a des profils de gagnants comme Clo ou Brice. Après, il y a Beatrice qui est pour moi une aventurière complète !





Qu’est-ce qui a changé depuis votre aventure ?

Mes parents n’ont pas tout de suite pris au sérieux ma candidature mais après, ils m’ont beaucoup soutenue. Aujourd’hui, j’arrive à communiquer plus facilement avec eux. Ils me considèrent un peu moins comme une enfant et me voient comme une jeune femme capable de faire des choses.









