Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

On dit toujours que ceux qui abandonnent Koh-Lanta finissent par le regretter. Vous avez des regrets aujourd'hui ?

Je n'ai pas du tout de regrets d'avoir abandonné. C'est une décision que j'ai mûrement réfléchie et en prenant du recul, en faisant le bilan de cette expérience, je me suis rendu compte que j'avais appris beaucoup de choses sur moi-même, sur ma vie et ma vision des choses. 'a été bénéfique, c'est pourquoi je ne regrette pas.





Ce manque de vos proches, vous l'avez ressenti d'un coup ?