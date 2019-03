Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Vous avez dû quitter l’aventure sur décision médicale. Que s’est-il passé ?

J’ai commencé à me sentir mal après le deuxième jeu de confort, où j’ai fait une crise de spasmophilie. J’avais l’étrange sensation que mon corps se vidait. Je pensais qu’avec un peu de repos, ça irait mais ça n’a fait qu’empirer. J’ai dû appeler le médecin d’urgence. Je pense que mon corps n’avait pas assez de nourriture surtout que nous, les jaunes, nous n’étions pas très doués pour en trouver. J’avais quasiment rien mangé en 8 jours et mon petit gabarit n’a pas aidé. A l’infirmerie, le médecin m’a aussi expliqué que j’étais complètement déshydratée. On nous dit de boire 4L d’eau par jour et moi je ne buvais pas assez, je le reconnais. J’ai eu du mal à retrouver des forces et le médecin ne voulait pas prendre de risque. Lorsque Denis m’a annoncé la mauvaise nouvelle, je m’étais déjà préparée psychologiquement mais j’en ai pleuré !

Votre élimination médicale fait revenir Victor dans la course. C’était une bonne ou mauvaise nouvelle pour votre équipe ?

J’avais essayé de tenir le coup en me reposant dans la cabane, toute l’après-midi. Avec les jaunes, on avait discuté de cette probabilité. On craignait tous mon départ et le retour de Victor. A ce moment-là, c’était plutôt une mauvaise nouvelle parce qu’on n’avait pas eu une très bonne image de lui, sur la première journée.

Vous étiez contente d’être dans l’équipe jaune ?

Oui très ! Dès qu’on me choisit d’ailleurs, je suis contente d’être dans l’équipe jaune. Béatrice a constitué son équipe au feeling et c’est comme ça que je fonctionne aussi. Emilie aurait pu aussi me choisir. On avait passé un peu de temps ensemble lors des premières 24h et je la trouvais très sympathique. Mais lorsqu’elle a constitué son équipe avec Victor et Xavier, je sentais le stratège dominer et je n’allais pas me sentir bien dans cette équipe. Ça a été un grand soulagement quand Béatrice m’a choisie.









Est-ce que Béatrice est une bonne chef d’équipe ?

Dans les épreuves, c’est une excellente chef d’équipe. Béatrice a une capacité d’analyse rapide et sait où placer les aventuriers selon leurs capacités. Je pense que c’est dû au fait qu’elle joue au foot. Sur le camp en revanche, c’est un peu plus difficile. On essaie de prendre des décisions en groupe et elle n’est jamais d’accord. C’est vrai qu’avec la faim et la fatigue, ça peut devenir pesant. C’est pour ça aussi que je m’énerve un peu dans l’épisode d’avant quand elle nous empêche de manger ce qu’on a récolté. Mais après, c’est normal qu’il y ait des petites tensions.





Vous êtes fière de votre aventure ?

Moi je suis très contente de mon aventure. Je pense que tout le monde redoute ce qui m’est arrivée et en même temps, je ne peux pas m’en vouloir. C’est mon corps qui m’a trahie ! Maintenant, j’ai vécu une belle expérience. Je suis restée moi-même, active sur le camp et j’ai tout donné sur les épreuves. Quand je me vois à la télévision, c’est moi. Je me reconnais et je reçois beaucoup de témoignages d’amour. J’ai des gens qui poussent la porte de mon salon de coiffure pour me voir ou me demander un autographe. Je reçois aussi beaucoup de dessins d’enfants. Ils sont trop mignons. Je suis devenue leur idole. C’est que du bonheur !





Qu’est-ce que vous avez envie de garder de ce Koh-Lanta : La guerre des chefs ?

L’aventure humaine. Le fait d’être en équipe et de se surpasser tous ensemble pour gagner. Moi quand je suis partie, j’ai dit : “Je ne pars pas pour me faire des amis”. En fait, je suis revenue avec une famille. Parce qu’on a vécu cette expérience de dingue tous ensemble, ça nous a soudé. Il ne se passe pas une journée sans qu’on se parle tous ! De mon côté, je ne désespère pas d’avoir l’opportunité de repartir dans une nouvelle aventure Koh-Lanta. Je suis restée sur ma faim, c’est le cas de le dire !





