Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Caroline reste amère par rapport à son élimination. La Provençale en veut à Fabian et s’est sentie trahie par Maxime, dont elle était très proche aux Fidji.

Le pacte des Rouges a volé en éclat au conseil. Est-ce que ça a été une grosse surprise pour vous cette élimination ?

Oui et non. Je me suis blessé lors de l’épreuve de l’élastique. Du coup je m’étais confiée à mes camarades de l’équipe en leur disant que je comprenais s’ils votaient contre moi le soir du vote. Après, j’ai été surprise de voir autant de trahisons de la part de mes coéquipiers.





Comment expliquez-vous cela ?

Ma blessure a joué très certainement, car ils voyaient bien que physiquement j’avais un problème, je voyais le médecin régulièrement… C’est aussi pour ça que j’étais moins active durant les derniers jours, même si je restais active, malgré ce qu’a pu dire Fabian. Le médecin m’avait demandé d’être moins active et de ne rien porter sur le camp. Ce qui m’a beaucoup surprise, c’est le vote de Maxime. Avec Fabian, on ne s’entendait pas très bien. Mais je pensais qu’on était amis avec Maxime, qu’on avait lié des liens au-delà de la stratégie du jeu. Le fait qu’il se soit laissé amadouer par Fabian m’a beaucoup surprise.





Vous êtes toujours amère aujourd’hui ?

Au départ, on devait éliminer Tiffany ce jour-là, non pas parce qu’elle n’était pas méritante, mais du fait de notre pacte entre les anciens. Ma blessure a dû jouer dans leur décision, mais aujourd’hui, vu ce qu’il se dit dans l’épisode, je me rends compte qu’il n’y avait pas que ça.





Les aventuriers de la tribu jaune disent que vous étiez la moins méritante de l’équipe. Que leur répondez-vous ?

Je suis quelqu’un de très honnête dans la vie. S’ils avaient éliminé Tiffany à ma place, je n’aurais pas forcément trouvé ça très juste. Mais sur le camp, Fabian a monté la tête à tout le monde ! Marvyn se levait tous les jours après les autres, ça n’a jamais posé de problème à Fabian. Pour moi, c’est là qu’est le problème.





Selon vous, Fabian tirait les ficelles ?

Complètement ! Depuis le début, Fabian s’impose sur le camp. Il commence par toucher les aventuriers avec son histoire pour ensuite devenir leur mentor. C’était très clair avec Maxime. Sur le coup, j’ai senti que Manu et lui était complètement happé par Fabian, et Maxime me l’a d’ailleurs confirmé après coup quand je lui en ai reparlé. Aujourd’hui, Maxime regrette ce vote contre moi.





Pour vous, c’est de la trahison ?

On n’est pas à Koh-Lanta pour se faire des amis, je l’ai dit moi-même dans mon portrait. Mais est-il nécessaire de faire croire à des sentiments, partager autant de choses avec quelqu’un, si c’est pour faire de la stratégie derrière et retourner sa veste. Il avait largement le temps de faire ça plus tard, sa place n’était pas en jeu à ce moment-là.





Le pacte des anciens Rouges devait prévaloir ?

Pour moi, il n’y avait pas d’aventuriers qui sortaient du lot de manière négative. A part peut-être le caractère de Fabian qui m’insupportait et qui insupportait d’autres personnes… Personne ne faisait rien sur le camp ou ne se donnait pas à 100% sur les épreuves. Notre choix initial était donc de garder les Rouges jusqu’à la réunification. Ensuite, chacun aurait joué sa carte comme il l’entendait.





Avez-vous essayé de vous rapprocher de Manu qui avait deux votes pour le conseil ?

On en a parlé. Ça l’embêtait, mais il m’avait dit qu’il voterait contre Tiffany pour rester fidèle au pacte des ex-Rouges.





Lui aussi aurait donc changé d’avis au dernier moment ou vous aurait caché sa véritable intention ?

Je ne sais pas… Est-ce que c’était lié à ma blessure ou est-ce que c’est Fabian qui lui a monté la tête contre moi ? Aujourd’hui je n’en sais rien.





Que retenez-vous de vos 18 jours aux Fidji ?

On a beaucoup gagné, aussi bien avec les premiers Rouges qu’avec les Jaunes. A titre personnel, j’ai adoré faire partie de deux équipes avant la réunification, c’est une chose rare dans Koh-Lanta. Je retiens aussi la découverte des deux coffres sur le Paradis perdu et le confort dans le village fidjien.





Ce moment vous a-t-il plus marquée que l’appel à votre famille que vous avez également remporté ?

L’appel à la famille c’est chouette et c’est pas chouette. Parce que ça nous ramène à notre vie réelle et ça peut faire naître un peu de nostalgie. Ça m’a rassurée sur mes enfants, mais ça crée un manque différent. Le confort fidjien a vraiment été un moment très positif !





Comment se sont passées les retrouvailles avec votre famille justement ?

C’était magique. Et en même temps ma famille était un peu inquiète par rapport à ma blessure.





Tout va bien maintenant ?

Oui, ça va mieux, c’est même quasiment réglé !