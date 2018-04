Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Quel sentiment prédomine à la fin de ton duel : la fierté d'avoir fait un tel parcours ou la déception de ne pouvoir réintégrer l'aventure ?

En premier c'est la déception. J'étais très déçue de ne pas réintégrer l'aventure après tout ce que j'ai vécu. La revanche était à moitié prise. Mais je suis quand même fière de mon parcours, surtout après toutes les défaites que les Jaunes ont subies.





Y avait-il plus de pression à disputer ce duel devant les autres aventuriers ou du fait que c'était l'ultime duel ?

Disputer ce duel devant les autres n'était pas un problème, mais le fait que ce soit le duel décisif, la porte d'accès vers la suite de l'aventure, ça a sans doute ajouté plus de pression en effet.





As-tu trouvé ce Combat des héros plus dur que ton édition ? As-tu senti que tu étais plus attendue du fait que tu étais une ancienne finaliste ?

Aucun des deux ! Je ne l'ai pas trouvé plus dur, c'était juste différent de ma première participation. La première fois j'étais dans une équipe qui gagnait beaucoup, et là on ne faisait que perdre. Pour ce qui est des épreuves, j'ai trouvé celles de mon Koh-Lanta plus difficiles. Les aventuriers de mon édition étaient plus forts également selon moi.





Qu'est-ce qui manquait chez les Jaunes pour gagner des épreuves ?

Selon moi, nos hommes étaient moins forts physiquement que ceux des Rouges. C'est ce qui a fait pencher la balance. Au niveau des filles, on rivalisait bien en revanche.





Les aveux de Dylan sur le fait de ne pas avoir tout donné chez les Jaunes, ça t'a touchée ?

Pour moi, il a tout donné. C'est facile de dire une fois les épreuves passées et qu'on n'a pas été bon que c'était une stratégie. Je pense qu'il a dit ça pour m'atteindre. Ce qui m'a le plus déçue, c'est qu'on l'a vraiment soutenu chez les Jaunes, on lui a fait confiance. Quand je vois comment il nous casse derrière, ça fait mal.





Tu as également fait de belles rencontres dans ce Combat des héros, je pense notamment à Candice.

On s'est très bien entendues dès le début, avec Candice on est sur la même longueur d'onde. Mais je pense aussi à toute l'équipe jaune en général, qui était super humainement parlant. On s'entendait très bien.





As-tu été surprise de voir que Raphaële avait remporté trois duels sur l'île de l'Exil ?

Ah oui ! C'est une super aventurière et ce qu'elle a fait sur l'île de l'Exil m'a bluffée... Moi-même qui suis restée quelques jours toute seule là-bas, j'ai galéré, alors chapeau ! C'est une warrior !





Avant ton départ, Yassin a tenu à te dire quelques mots. Ça t'a fait du bien de les entendre ?

Bien sûr, d'autant qu'il ne s'était pas beaucoup exprimé à ce sujet jusqu'à présent. De mon côté, j'ai toujours dit que le respectais énormément et que j'admirais le sportif qu'il est. Le fait qu'il en parle montre qu'il n'y a pas d'animosité entre nous et que notre première aventure est loin maintenant. On se respecte mutuellement.





Qui est ton ou ta favorite désormais ?

Sans hésiter Jérémy ! J'espère qu'il va tout déchirer.