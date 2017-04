Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Vendredi dernier, une équipe a été dissoute. Il ne reste plus que deux Team : les Bleus et les Rouges. Du côté des Bleus, ils sont 9 Robinsons : Claire, Félicie, Kelly, Mathilde, Yves, Frédéric, Brahma, Corentin et Vincent. L'équipe des Rouges est quant à elle, composée de Yassin, Franck, Bastien, Sandro, Sébastien, Manuella, Maria, Clémentine et Marjorie. Après une épreuve d'immunité particulièrement complexe, c'est la nouvelle équipe menée par Manuella qui a dû affronter son premier conseil. Et c'est Franck qui a été éliminé...

Clémentine, marquée par les remarques de Franck

Pendant le conseil, Franck n'a pas hésité une seule seconde à pointer du doigt Clémentine et Bastien, jugés en partie responsables de son élimination. "Bon courage à tous, et pour les fainéants, réveillez-vous !", a-t-il déclaré à ses camarades de jeu, avant d'enchaîner, "Bastien, Clémentine… Faut qu’elle se lève un peu… Lui c’est le plus grand fainéant". Franck n'a pas pardonné l’attitude des deux jeunes aventuriers sur le campement rouge qui paraissait pourtant bien organisé. Une fois le conseil terminé, la Savoyarde n'a pas caché sa vexation. "Evidemment, ça marque pour un premier conseil... Mais je sais ce que je vaux, ce que Bastien vaut et ce que mon équipe vaut. Je sais très bien que Franck n'était pas du tout dans notre esprit d'équipe Rouge". Désormais, ils sont 8 aventuriers. L'objectif pour eux : briller sur les épreuves de confort et d'immunité pour éviter le conseil...

Koh-Lanta, vendredi à 20h55 sur TF1 !