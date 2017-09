Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Ils sont jeunes, ils sont motivés et ils défendront la couleur jaune dans "Koh-Lanta : Fidji". Gros plan sur les Jaunes avec Denis Brogniart.

"Ce sont des jeunes positifs." Cette phrase de Denis Brogniart résume parfaitement l’état d’esprit qui anime l’équipe jaune sur l’île de Yasawa. Composée des jeunes, ceux qui ont moins de trente ans, la tribu jaune part a priori avec un désavantage : son manque d’expérience.

Mais ce manque sera pallié par des qualités importantes pour espérer réussir dans Koh-Lanta. Les jeunes seront portés par leur fougue, leur envie et leur énergie débordante, autant de qualités nécessaires notamment dans les épreuves. Denis Brogniart l’affirme, les jeunes "ne sont pas là pour se la couler douce sur une plage".

"Ils ont envie de vivre Koh-Lanta comme l’une des aventures de leur vie, poursuit l’animateur. Ils ont des objectifs dans la vie, ils sont équilibrés. Vous allez réussir à vous identifier à eux, que vous soyez parents ou que vous ayez le même âge qu’eux." Composée d’aventuriers ayant entre 19 ans et 29 ans, l’équipe jaune devrait donc nous réserver quelques beaux moments d’émotion, que ce soit dans les épreuves ou sur son campement.

Pour découvrir cette équipe dans son intégralité, retrouvez tous les portraits vidéo des aventuriers sur MYTF1 et rendez-vous ce soir à partir de 20h55 sur TF1 pour le premier épisode de Koh-Lanta : Fidji.