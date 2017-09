Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

L’équipe rouge est composée des anciens, c’est-à-dire les aventuriers âgés de plus de trente ans. Dans les faits, ils ont entre 31 ans et 56 ans, une tranche d’âge assez large donc qui peut occasionner quelques décalages… Dans un entretien qu’il nous a accordé en exclusivité, Denis Brogniart évoque ainsi cette aventurière plus âgée que ses compagnons d’infortune qui expliquait ressentir un "décalage" avec les autres quand ils parlaient de séries télé qu’ils regardaient.

Mais ce que le présentateur retient principalement de cette équipe des anciens, c’est la volonté qui les animait sur l’île. "Quand on a une certaine expérience, qu’on est père ou mère de famille, qu’on a un boulot qu’on laisse pendant une quarantaine de jours, il faut une motivation chevillée au corps pour être capable de se lancer ce défi, remarque-t-il. Ils ont du mérite !"

Cette motivation suffira-t-elle pour permettre aux Rouges de remporter des victoires lors des épreuves de confort et d’immunité ? Parviendront-ils à rester unis pour avancer ensemble le plus loin possible dans l’aventure ? Pour découvrir cette équipe dans son intégralité, retrouvez tous les portraits vidéo des aventuriers sur MYTF1 et rendez-vous ce soir à partir de 20h55 sur TF1 pour le premier épisode de Koh-Lanta : Fidji.