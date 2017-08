Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Le cadre est à la hauteur de la nouvelle saison de Koh-Lanta. L’île de Yasawa, aux Fidji, est un lieu de rêve pour accueillir les vingt aventuriers de cette nouvelle saison. Des eaux cristallines, des paysages sauvages, grandioses et préservés… Tout est réuni pour faire de Koh-Lanta : Fidji une aventure inoubliable !

Là-bas, vingt aventuriers vont vivre la vie de naufragés pendant plusieurs semaines. Ils devront survivre, remporter des épreuves pour améliorer leur confort et espérer aller le plus loin possible. Le plus loin possible, c’est évidemment la mythique épreuve des poteaux que seuls les trois derniers aventuriers encore en lice auront la chance de disputer.

Pour rester le plus longtemps possible sur l’île, ils auront l’occasion de partir à la découverte du Paradis perdu, petit îlot sauvage sur lequel sont cachés onze coffres renfermant des éléments qui pourraient changer le cours de leur aventure. Mais ils devront également briller dans les nombreuses épreuves qui les attendent et se rendre indispensables sur leurs campements respectifs pour mettre toutes les chances de leur côté.

Aux Fidji, les vingt naufragés seront répartis en deux équipes. D’un côté la tribu des anciens, ceux qui ont plus de trente ans, de l’autre la tribu des jeunes, composée d’aventuriers de moins de trente ans. Ce choc des générations promet en tout cas d’être riche en rebondissements et en émotions. Alors ne manquez pas la première de Koh-Lanta : Fidji, le vendredi 1er septembre, à partir de 20h55 sur TF1 !

En attendant de retrouver Koh-Lanta : Fidji, découvrez l'île de Yasawa :