Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est la première fois que les aventuriers de Koh-Lanta ont l’occasion d’aller aussi loin. A plus de 16 700 kilomètres de la France, c’est dans l’archipel des Fidji que les vingt naufragés vivront l’aventure de leur vie. Et cette immense distance a un avantage de taille pour Denis Brogniart. "On est tellement loin de tout que les Fidji sont moins polluées que toutes les autres îles qu’on a pu rencontrer sur Koh-Lanta", confie l’animateur.

Perdues dans l’océan Pacifique, les îles Fidji sont entourées d’eaux cristallines et battues par les vents. Recouverts de forêts tropicales, certains îlots ont tout de terres encore jamais explorées par l’homme. "C’est un endroit absolument exceptionnel, renchérit Denis Brogniart. J’ai eu les larmes aux yeux la première fois que j’ai traversé l’île de part en part à vélo." Un endroit idéal pour accueillir les aventuriers de cette nouvelle saison de Koh-Lanta qui devront survivre quarante jours entourés d’une nature hostile s’ils veulent avoir une chance de remporter les 100 000 euros promis au vainqueur.

Après la Thaïlande, le Cambodge, le Costa Rica, le Panama, les Philippines, l’Indonésie, la Malaisie ou encore la Nouvelle-Calédonie, les aventuriers de Koh-Lanta vont fouler une terre inédite et vivre le rêve de tout naufragé volontaire. Perdus au milieu du Pacifique sur des plages paradisiaques, les vingt aventuriers auront également l’occasion d’explorer le Paradis perdu, un petit îlot livré à une nature sauvage sur lequel sont cachés onze coffres dont les contenus pourraient bien changer le cours de l’aventure et le sort des naufragés.

