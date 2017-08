Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Jamais les aventuriers de Koh-Lanta n’étaient allés aussi loin. Les Fidji, situées à 17 000 kilomètres de la France, ont des allures de paradis perdu et offrent aux regards des paysages envoûtants, comme totalement préservés et sauvages. Au milieu de l’océan Pacifique, l’île de Yasawa est baignée par des eaux cristallines à rendre jaloux les plus beaux endroits du monde.

Fan de plongée sous-marine et grand voyageur, Denis Brogniart a lui-même été époustouflé par ce qu’il a vu aux Fidji. Dans un entretien exclusif qu’il a accordé à MYTF1, l’animateur revient sur sa découverte de ce lieu magique. "On en a vu des endroits, mais des endroits comme ça…, souffle-t-il. Vous avez des coraux, du sable blanc, une roche volcanique assez extraordinaire, une faune et une flore absolument incroyable… Vous avez l’impression que c’est un aquarium, que tout cela a été fabriqué par l’homme tellement c’est beau !"

Une impression renforcée par le fait que les eaux fidjiennes sont d’une beauté à couper le souffle. "Parfois, si vous ne le savez pas, vous avez l’impression d’être dans une piscine tellement l’eau est pure, tellement l’eau est transparente", ajoute Denis Brogniart. Il était donc logique que Koh-Lanta profite de cet environnement exceptionnel et en tire parti au maximum. "Qui dit mer cristalline, qui dit fonds marins sublimes, dit plus d’épreuves aquatiques", conclut l’animateur. On en salive d’avance et on vous donne rendez-vous demain pour le lancement de cette nouvelle saison de Koh-Lanta, à partir de 20h55 sur TF1 !