Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Fabian a quitté "Koh-Lanta" sur un joli coup de bluff des jeunes. Le Suisse n'en veut à personne et revient pour MYTF1 sur son aventure, son rôle de "parrain" et son amitié avec Maxime.

Le "Parrain" a tiré sa révérence hier soir. Tu t'es amusé dans ce rôle ?

C'est un rôle qui est venu un peu malgré moi. Je me suis prêté au jeu alors que ce n'est pas une façon d'être qui me caractérise dans la vie de tous les jours. Mais dans le jeu qu'est Koh-Lanta, c'était assez amusant.





Comprends-tu les reproches des jeunes sur le comportement que tu aurais eu lors des derniers jours ?

Oui, je peux le comprendre. Surtout, je suis content de sortir sur une phase de jeu, un coup tactique et pas parce que j'agace tout le monde. ils ont fait un super coup de bluff et c'est génial.



En bon stratège, tu apprécies donc à sa juste valeur ce rebondissement au conseil ?

Les bons stratèges, les bons joueurs et les sportifs savent perdre. Il ne faut pas oublier que je n'ai jamais donné le nom de Tiffany, Magalie ou Marvyn, notamment aux ambassadeurs. Je les ai sauvés quelque part. Après la réunification, je comprends tout à fait qu'on me critique et qu'on se serve de ça pour m'éliminer. Koh-Lanta reste un jeu.





Du coup, tu ne leur en veux absolument pas ?

Je le dis clairement, je ne leur en veux pas. Je les ai fait passer en réunification, mais ils m'ont également beaucoup aidé pour aller de l'avant quand on était en équipe. J'ai joué, j'ai perdu, c'est tout. Ils ont fait un super coup de poker ! Je joue au poker dans la vie, donc c'est juste génial.





En votant contre Magalie, tu as changé ton fusil d'épaule puisque tu voulais avant ça éliminer Romain, que tu considérais comme l'un des plus forts. Pourquoi avoir changé de stratégie ?

Je savais que Sandrine ne s'entendait pas très bien avec Magalie. Je me suis dit que je serais un peu bête de voter tout seul contre Romain ou quelqu'un d'autre. Après la réunification, il faut savoir aller dans le sens qui nous arrange le plus, s'adapter pour aller le plus loin possible.





Tu étais sincère au conseil quand tu as dit que tu avais découvert véritablement Romain lors du confort ou bien préparais-tu le terrain pour la suite de l'aventure ?

J'ai été sincère avec lui, comme je l'avais été avec Sébastien à qui j'avais dit que je voterai contre lui parce qu'il était plus fort. J'ai toujours été cash et droit dans mes bottes à ce niveau-là. Romain, je l'ai vraiment découvert au jeu de confort. Il ne faut pas oublier que je n'avais d'abord vécu que dix jours avec lui au début de l'aventure. Il était très discret, souvent avec Caroline, je ne le voyais pas se bouger énormément sur le camp... Et là, en partageant ce confort avec lui, je me suis rendu compte qu'il méritait d'aller plus loin.





Sébastien nous disait la semaine dernière qu'il avait connu trois Fabian : un premier au début de l'aventure chez les Rouges, un autre, très stratège après la recomposition des équipes, et un troisième en-dehors de Koh-Lanta. Alors qui est le vrai Fabian ?

Le vrai Fabian, c'est celui des dix premiers jours de l'aventure et celui de l'après Koh-Lanta. Ce sont les deux mêmes. L'autre Fabian était dans un jeu et était obligé d'avancer avec pour but atteindre les poteaux et, cerise sur le gâteau, remporter les 100 000 euros. J'étais obligé d'être stratège car il faut comprendre que Sébastien est resté rouge tout le temps et n'a jamais eu à changer de camp. Manu, Maxime et moi, on est parti sur un camp qu'on ne connaissait pas et on a dû s'adapter pour rester dans l'aventure. Le vrai Fabian, c'est celui que Sébastien a eu au téléphone hier.





Que penses-tu des nombreux revirements de Maxime ?

C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, on était un binôme dans l'aventure. Des fois, on a l'impression qu'ils sont douze ou treize dans sa tête ! Mais c'est un gars hypersensible, qui a le cœur sur la main. Il a promis beaucoup de choses, mais ce n'était jamais des promesses en l'air. C'est pour ça que ça me fait de la peine de voir que certains le critiquent. Il a partagé des choses incroyables avec tout le monde et il s'est fait un peu avoir par rapport à ça. Il ne voulait pas faire de mal aux gens.





Caroline nous avait dit que tu influençais Maxime. Que réponds-tu à ça ?

Je ne vais faire aucune réponse à Caroline. Elle a dit beaucoup de choses après avoir quitté l'aventure. Elle l'a vécue à sa manière, moi j'ai vu les choses différemment. Je ne pense pas avoir influencé Maxime, c'est un grand garçon. Je lui ai simplement dit qu'on était dans un jeu et qu'il ne pouvait pas aimer tout le monde. J'ai aussi suivi les avis de Maxime sur certains votes.





Tu étais proche de Mélanie dans l'aventure. Est-ce qu'elle te surprend ?

C'est super ce qu'elle réalise. Elle a une manière de fonctionner très suisse ! Elle avance en toute discrétion, c'est une battante. Donc c'est génial !





Tu disais vouloir éliminer les plus forts pour avancer, mais au final tu as remporté pas mal d'épreuves, notamment des conforts !

Je les ai tous gagnés même ! (rires) Malgré moi, j'ai pris le lead sur certaines épreuves. Et quand j'ai eu des coups de mou, je ne suis jamais resté allongé deux jours, c'était plutôt deux heures ! Alors que je suis le troisième aventurier le plus âgé dans l'aventure... Donc c'est vrai que j'ai répondu présent, comme sur l'épreuve de la poursuite quand Maxime a lâché et que j'ai pris le relais. C'est peut-être ce qui a fait que j'ai été jusqu'à la réunification.





Pensais-tu pouvoir aller jusqu'aux poteaux ou est-ce que tu t'es dit à un moment que tes stratégies pourraient se retourner contre toi ?

J'ai participé à Koh-Lanta pour gagner. J'ai fait des stratégies pour aller le plus loin possible, mais bien sûr que je me voyais sur les poteaux. Je suis fier de ce que j'ai accompli. Koh-Lanta reste un jeu.





