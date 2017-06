Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Après avoir remporté la dernière immunité de Koh-Lanta, vous voilà à l’orientation : était-ce la suite logique des choses ?

Oui ! Evidemment. J’étais revanchard, je venais de gagner la dernière immunité, je savais que tout le monde voulait me sortir à ce stade-là du jeu, du moins la plupart des aventuriers, donc si je n’avais pas cette immunité, je n’aurais pas disputer l’épreuve d’orientation. J’étais l’homme à abattre, donc le fait de gagner m’a reboosté. J’avais très peur de partir.

Après l’orientation, les poteaux. Dans quel état d’esprit se sent-on quand on accède au stade ultime du jeu ?

C’est magnifique, puisque d’un côté on se dit : « c’est le dernier jour, c’est la fin, c’est la dernière épreuve ». Je suis arrivé jusqu’au bout. Je savais que ma place était mise à prix depuis un bon moment, et le fait d’être arrivé jusque-là, c’est une vraie fierté personnelle.

Quelle stratégie avez-vous adopté sur les poteaux ?

J’ai beaucoup pensé à ma famille, je n’arrêtais pas de répéter, ‘ne ferme pas les yeux, ne ferme pas les yeux’, donc j’étais concentré. Du coup, j’étais très à l’aise, à mon grand étonnement, je pensais que les poteaux étaient beaucoup plus durs que ça, mais au final non, donc agréablement surpris. Je ne sais pas si c’est parce que je voulais les gagner à tout prix, mais je me sentais bien.

Malheureusement, vous avez chuté le premier…

Oui, j’ai chuté le premier. J’ai fermé les yeux deux secondes et j’ai chuté. J’étais énormément fatigué. Le fait de rester immobile en plein soleil, ça fatigue énormément. Tout en sachant que la dernière nuit était la pire de toutes. Il a plu toute la nuit, donc ça nous a tous mis k.o, et moi peut-être plus que les autres.

Benoît a choisi Jesta en finale, aurait-il pu vous choisir ?

Non, jamais. On savait que la finale se jouerait entre lui et moi. Si jamais j’avais eu la chance de gagner les poteaux, j’aurais moi aussi choisi Jesta, mais moi ça aurait été plus justifié vue qu’elle était dans mon équipe. Les votes auraient été partagés si ça s’était passé comme ça.

Avez-vous des regrets ?

Je regrette d’avoir perdu le jeu. Je me dis que la grosse cagnotte aurait pu me servir à moi, à ma famille. Après mon retour, je n’arrêtais pas d’y penser, mais c’est ma faute. Je suis tombé le premier et ça je le regrette. Je pense sincèrement que j’étais le plus à l’aise des trois, mais il ne faut pas regretter, c’est comme ça.

Avez-vous un pronostic sur les aventuriers de Koh-Lanta Cambodge qui iront sur les poteaux ?

Je pense que Clémentine va y aller, c’est une battante et tout le monde a l’air de l’apprécier. Je vois bien Vincent aussi sur les poteaux. Je me dis, ‘pourquoi pas voir deux filles et un garçon sur les poteaux ?‘ Après il faut que Mathilde gagne à l’orientation…

Qui va remporter le jeu cette année ?

J’aimerai bien voir Vincent ou Sébastien remporter l’aventure. Je ne dis pas que les autres ne sont pas méritants, mais j’aime bien leurs personnalités.

Un conseil à donner à ceux qui vont leur succéder ?

Je dirais qu’il faut penser à ce qui peut arriver, anticiper, chose que nous n’avons pas faite chez les Jaunes. On était en supériorité numérique, sans réfléchir à la suite, donc il faut avoir un coup d’avance sur les autres.