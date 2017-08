Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Jamais aussi loin, jamais aussi fort, les générations s'affrontent dans Koh-Lanta ! Pour cette nouvelle année, vingts Robinsons s'envolent direction l'Île de Yasawa aux Fidji. Des eaux cristallines, des paysages sauvages, grandioses et préservés… Tout est réuni pour faire de Koh-Lanta : Fidji une aventure inoubliable ! Là-bas, vingt aventuriers venus des quatre coins de le France, vont vivre la vie de naufragés pendant plusieurs semaines. Leurs principales missions : survivre, remporter des épreuves pour améliorer leur confort et espérer aller jusqu'aux fameux poteaux. Cette épreuve, ils ne seront que trois à y parvenir. Il faudra donc faire preuve de choix, d'endurance mais aussi de persévérance pour espérer en faire partie.

Cette année encore, les vingts naufragés seront répartis en deux équipes : D’un côté la tribu des anciens, ceux qui ont plus de trente ans, de l’autre la tribu des jeunes, composée d’aventuriers de moins de trente ans. Les aventuriers auront l’occasion de découvrir aux Fidji le Paradis perdu, un îlot recouvert de forêt tropicale sur lequel sont dissimulés onze coffres contenant des récompenses.

Ces éléments seront cruciaux pour les naufragés qui les trouveront car ils pourront les aider à aller le plus loin possible dans le jeu. Pour ce faire, les aventuriers devront se rendre sur le Paradis perdu en binôme : un Jaune et un Rouge, un jeune et un ancien. Les deux adversaires devront s’allier le temps de leurs recherches pour tenter de trouver un avantage considérable pour la suite de leur aventure...

Ne manquez pas Koh-Lanta : Fidji, vendredi 1er septembre à 21h00 sur TF1 !