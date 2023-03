EXCLU - Laureen : "Les poils sur le camp ? Une vraie galère !"

Éliminée aux côtés de Steve, la jeune Laureen revient, sans langue de bois sur son parcours dans Koh-Lanta.

MYTF1 : Pas trop déçue d’être partie à ce stade de l’aventure ?



Laureen : Oui, je pense qu’à partir du moment où on est éliminé, on est forcément déçu de quitter le jeu, voire frustré, donc oui je suis extrêmement déçue.



MYTF1 : Vous vous attendiez à partir ?



J’avais des doutes, mais je ne pensais pas que Wendy et Gabriel voteraient contre moi. Après j’avais un doute, je pensais que Pascal sortirait… mais non.



MYTF1 : Qu’est-ce que vous vous êtes dit lorsque vous avez fait équipe avec Steve ?



Je me suis dit « cool, quelqu’un de fort avec moi, ça va bien marcher entre nous ! »



MYTF1 : Et pourtant, à l’épreuve de confort il vous a rabâché vos erreurs…

Oui, je n’entendais pas les directions quand il me parlait, j’entendais droite une fois sur deux, je me suis perdue et quand je suis revenue il n’était pas content mais je lui ai dit que je n’entendais rien. Il n’a pas arrêté de s’acharner sur moi. On aurait dit ma mère. Je ne supporte pas qu’on soit derrière moi, qu’on me répète vingt fois les mêmes choses… Il m’a mis à bout, donc je l’ai envoyé bouler.

MYTF1 : Vous vous sentiez à l’aise sur le camp ?

Honnêtement, je commençais à en avoir ras-le-bol de tout le monde ! Ils me saoulaient, il n’y avait pas une super ambiance. En plus de cela, je n’ai pas remporté l’immunité avec Steve… Mais j’ai pris sur moi, et je me suis même expliquée avec lui…

MYTF1 : Il y a eu beaucoup de tensions dans l’épisode de ce soir… A quoi est-ce dû selon vous ?

Ce qui m’a énervé, c’est qu’on devait avoir l’accord de tout le monde pour faire quelque chose et moi ça me saoulait de demander pour faire quelque chose. Concernant l’histoire des amandes, certes on en a mangé avec Steve, mais on en a ramené plein le soir même. Sur le camp, ça commençait à être compliqué. J’en avais marre de rendre des comptes à tout le monde, sans arrêt ! Si j’ai envie de me faire un thé par exemple, je le fais, je n’ai pas besoin de l’approbation de tout le monde. On va dire que c’était des tensions superficielles…

MYTF1 : Vous avez eu une petite altercation avec Karima…

Oui ! C’était pour une histoire d’eau… ridicule en soi, mais comme je vous ai dit, dès que je voulais faire quelque chose, je devais avoir l’approbation de tous, et je ne suis pas quelqu’un qui cherche les conflits dans la vie de tous les jours, loin de là… J’ai préféré me taire et partir.







MYTF1 : Vous vous sentiez bien chez les Jaunes ? On rappelle que vous êtes arrivée quelques jours après les autres….



Oui je me sentais très à l’aise, ils m’ont tous bien intégré. Dans la tribu réunifiée, par contre, je n’avais pas envie de parler avec tout le monde. J’avais mes humeurs, j’avais faim. Après tout s’est très bien passé… J’ai tout de suite bien parlé avec Karima. Je lui ai même offert un petit bracelet que j’avais fabriqué (rires).



MYTF1 : Gabriel a dit que vous passiez la plupart du temps à vous « dorer la pilule », c’est assez méchant…



Je trouve que ce qu’il a dit n’est pas juste ! Je ne faisais pas bronzette, je ne supportais pas la chaleur en Thaïlande, il faisait trop chaud. Je faisais mes tâches ménagères comme tout le monde, donc ce qu’il dit n’est pas vrai !



MYTF1 : Avez-vous un regret ?



Je suis arrivée sur l’île quelque jours après tout le monde donc j’étais persuadée que je ne resterais pas aussi longtemps que cela. Je pensais à ma vie à côté de Koh-Lanta. J’étais très stressée. Je regrette de ne pas avoir plus profité de mon aventure. Je n’ai pas réussi à me dire qu’il fallait que je donne tout pour aller le plus loin possible. J’aurais voulu plus rentrer dans les stratégies.



MYTF1 : Vous êtes restée proche des autres aventuriers ?



Oui bien sûr ! J’ai revu Julien, Cécilia, Romain, Wendy et Pascal et Cassandre ! J’ai hâte de les revoir à nouveau car on est tous devenus amis !



MYTF1 : Avez-vous une anecdote à nous raconter sur votre aventure ?



Oui, les poils, parlons-en ! Quand on partait sur les épreuves en maillot, on essayait de bien les camoufler. Même combat sous les bras, c’était un calvaire ! On en a beaucoup ri avec les filles !



MYTF1 : Un souvenir marquant de votre aventure ?



Oui, les dernières épreuves avant que je sois éliminée de l’aventure. Je n’aurais jamais dû laisser Steve au labyrinthe ! Si je ne l’avais pas laissé faire, je pense qu’on aurait gagné !



MYTF1 : Qui voyez-vous sur les poteaux ?



J’aimerais bien voir Nicolas, Wendy et Pascal !



MYTF1 : Vous allez continuer à regarder Koh-Lanta tous les vendredis soirs ?



Oui, bien évidemment, même en replay s’il le faut ! C’est une aventure à part entière et je veux voir comment ça va se passer pour les aventuriers restants !



MYTF1 : Vous avez ramené un souvenir de l’île ?



Oui énormément de choses ! J’ai ramené des coquillages, du fil pour faire des bracelets, la noix de coco dans laquelle je mangeais et des cuillères. On avait trouvé un peigne sur l’île mais ce n’est pas moi qui l’a emmené. Ah oui, j’ai également ramené les papiers qui se trouvaient dans les bouteilles !

Koh-Lanta revient la semaine prochaine à 20h55 sur TF1 !