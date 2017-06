Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Vous avez participé à Koh-Lanta Raja Ampat en 2011, quel souvenir gardez-vous de cette aventure ?

J’en garde un souvenir divin. C’était inoubliable ! D’ailleurs, il n’y a pas si longtemps que ça, je suis retourné à Raja Ampat. J’ai mis du temps pour y accéder, quatre avions au total, mais c’est tellement magnifique et chargé en souvenirs… Je m’étais toujours promis d’y retourner et je l’ai fait. C’est un endroit splendide. C’était une aventure inoubliable.

Vous avez mené une aventure extraordinaire dans Koh-Lanta, qui vous a conduit à l’épreuve d’orientation. Racontez-nous.

Disons que j’ai bien écouté les règles du jeu concernant cette épreuve, mais au moment où il fallait retrouver le coquillage, mon épreuve s’est transformée en cauchemar. Je me suis trompé, j’avais compté mes pas à partir de la carte… J’ai perdu une heure et demi. Ça reste pour moi l’épreuve la plus difficile de tout Koh-Lanta ! Je me souviens même qu’à un moment donné, j’ai perdu ma carte et qu'Ella me suivait…C’était très difficile.

Un souvenir marquant durant cette épreuve ?

Oui ! Ce que les téléspectateurs ne savent peut-être pas, c’est que j’ai la phobie des araignées. Pendant l’orientation, je ne faisais plus attention où je courrais et j’ai pris une araignée dans ma bouche. J’ai couru en plein dans une toile d’araignées. Une catastrophe du début à la fin cette épreuve.

Après l’orientation, place à l’épreuve des poteaux. Vous étiez face à Gérard et Teheiura. Quel souvenir gardez-vous de cette ultime étape ?

J’étais super à l’aise sur cette épreuve. Le tout, c’est de bien rester concentré du début à la fin, surtout au moment où on enlève le morceau de bois. Pour moi, la plus grande difficulté, c’était l’attente. Je suis resté deux heures et demi sur les poteaux tout de même ! Il suffit d’un tout petit moment d’inattention pour que votre aventure s’achève.

Vous regrettez d’être tombé le premier ?

Oui, je regrette. Pour moi, j’ai fait une grosse erreur : je me suis vu gagnant du jeu. Je voyais mes adversaires qui n’en pouvaient plus, et j’étais sûr de gagner. Sur le coup j’étais triste d’être tombé le premier car sinon, je suis sûr que j’aurais remporté cette saison. Pour tout vous dire, pendant des mois, j’en ai fait des cauchemars de cette défaite. Finalement, c’est un mal pour un bien puisque j’ai eu la chance de faire une autre saison en 2014 que j’ai remporté.

Qui sera, selon vous, sur les poteaux la semaine prochaine ?

D’après moi, Clémentine va gagner les poteaux et je pense qu’il va se passer quelque chose dans le prochain épisode qui va inverser la tendance. Je pense que Mathilde va échouer à l’orientation et que la finale va se jouer entre Clémentine et Frédéric ou bien Sébastien…