Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Quel est ton sentiment lorsque tu apprends que tu vas devoir quitter l'aventure ?

C'était la déception la plus totale, une vraie désillusion. J'avais tellement de choses à prouver et à montrer... Je n'ai pas pu le faire, donc j'étais évidemment très déçue.





Avais-tu imaginé que ce serait aussi dur ?

Je m'attendais à ce que ce soit difficile, mais c'est une chose de penser ça dans son canapé devant sa télé, et une autre de le vivre pour de vrai ! Je m'étais préparée, surtout que j'ai un petit gabarit. Mais pour autant, je pensais être capable d'aller plus loin.





A l'issue de la première épreuve, tu étais déjà très fatiguée. La mise en bouche était trop dure ?

Il faut savoir que j'ai fait une petite insolation avant le début de l'épreuve. Je pense que ça n'a pas aidé pour la suite. Mais c'est vrai que c'était une mise en bouche intense.





Tu es sportive dans la vie ?

Oui, je pratique la danse très régulièrement, c'est l'une de mes passions. Je vais également souvent à la salle de sport, donc je ne m'étais pas plus préparée que d'habitude. J'étais restée sur mes entraînements habituels.





Tu es infirmière, tu as donc senti très vite que ton corps ne s'adaptait pas du tout là-bas ?

Exactement. Je me connais par cœur, et je sais que mon corps a besoin de temps quand il y a de gros changements comme ça. Là, mon corps a manqué de temps et m'a lâchée avant.





Quel souvenir gardes-tu de cette aventure malgré tout ?

Les îles Fidji sont un magnifique souvenir. Ce sont des paysages à couper le souffle, de vraies cartes postales. Les fonds marins, tout est bluffant. A chaque fois que je posais mes yeux sur le paysage, c'était des photos de cartes postales. On se serait cru dans un autre monde tellement c'était beau. Et évidemment, je garde en tête nos victoires !





Tu as pu profiter des paysages malgré les épreuves et la vie de robinson sur le camp ?

Oui, je pense qu'on se rend compte dans les moments un peu plus creux qu'on a une chance inouïe d'avoir pu aller dans un tel pays. On en profite tout le temps !





Tu as trouvé l'eau sur ton camp, avec Tiffany. Ca a dû être un moment important pour toi ?

Oui, d'autant que ça reste un moment significatif sur Koh-Lanta. Trouver l'eau, faire le feu, monter la cabane... Ce sont trois choses auxquelles on pense quand on pense à Koh-Lanta. J'étais donc très fière d'avoir trouvé l'eau, d'autant qu'avant de partir ma famille, ma sœur surtout, me disait que j'avais intérêt à trouver l'eau. J'avais la pression, mais c'est bon, je l'ai fait !





Tu étais également aux premières loges quand Théotime a fait le feu. Là aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on est dans Koh-Lanta ?

Théotime était très motivé, c'était son cheval de bataille. On était fiers, parce qu'avoir le feu en si peu de temps, on n'y aurait jamais cru... Je m'attendais à ce qu'on n'ait rien à manger pendant des jours. Et finalement, en deux jours on a eu le feu, c'était incroyable.





Comment ça se passait chez les Jaunes ?

On était très soudés, même s'il pouvait y avoir quelques différends ou des gens qui avaient plus d'affinités avec certaines personnes. On était sur le camp comme dans les épreuves : quand il fallait faire quelque chose, on disait "toi tu fais ça, toi tu fais ça". On avait trouvé une organisation et une belle cohésion.





Ta famille a dû être très déçue de te voir revenir si vite ?

Ils étaient surtout déçus pour moi parce qu'ils savaient que c'était mon rêve, l'aventure d'une vie. Mais ils sont fiers de moi forcément.





Qui vois-tu aller loin dans l'aventure ?

André. C'est le plus jeune, mais il a un mental d'acier, il se donne sur toutes les épreuves, il a les capacités physiques pour aller loin. Et chez les Rouges je pense à Romain. Il est assez impressionnant, il a des capacités physiques dingues aussi. On le voit d'ailleurs dès le premier épisode. Il nage comme si c'était inné chez lui ! Il va être redoutable.