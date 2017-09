Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Revenons pour commencer sur ton élimination surprise. Qu'est-ce que ça fait de rejoindre la longue liste des aventuriers de Koh-Lanta éliminés alors qu'ils ne s'y attendaient pas du tout ?

J'ai été très surpris. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je n'avais même pas de mots, je ne savais plus quoi dire...





Quand tu as vu plusieurs bulletins à ton nom sortir de l'urne, as-tu compris que tu avais été piégé ?

Avant le conseil, on avait discuté avec Magalie qui est très amie avec May et qui m'avait dit que si c'était trop dur pour elle de voter contre May, elle mettrait mon nom sur le bulletin, sans que ça porte à conséquence. Pour moi, il n'y avait aucun souci étant donné que je ne pensais pas sortir, ça lui permettait dans le même temps qu'il n'y ait aucune rancoeur avec May. Donc quand le premier bulletin à mon nom sort, je regarde Magalie, je lui demande si c'est bien son bulletin et là elle me fait comprendre que ce n'est pas le sien ! Ensuite, je vois encore plusieurs fois mon prénom sortir, je regarde les têtes des autres et c'est là que je comprends que je me suis fait avoir.





Comprends-tu les reproches qui vous sont adressés à André, Théotime et toi lors du conseil ?

On me reproche d'être stratège, d'être calculateur et c'est quelque chose que je ne comprends pas car, comme on le voit dans l'épisode, je ne suis pas du tout comme ça. A la base, je voulais voter contre Mel parce que c'était celle qui était la moins forte sur les épreuves. Mais une fois qu'on s'est tous réunis pour décider de voter May, il était évident pour moi que j'allais voter May, parce qu'on était une équipe, on était soudés. Alors, qu'on me reproche que je sois stratège, que je sois le manipulateur du groupe, je n'ai pas compris.





Penses-tu que le fait que vous soyez toujours ensemble avec André et Théotime vous a porté préjudice ?

On n'était pas tout le temps collé, même si on était souvent ensemble et qu'on s'entendait super bien. Et personne ne s'est imposé pour venir avec nous ! Par exemple quand il fallait aller pêcher, c'était Théotime et moi, parce que personne ne s'est décidé à venir avec nous. Pour moi, ce n'était donc pas le fait qu'on se mettait à part, mais plutôt que les autres ne s'intégraient pas avec nous.





Tiffany et Mel évoquent des moqueries et des messes basses pendant le conseil. Que réponds-tu à cela ?

Je pense qu'elles se sont montées la tête toutes seules. Il n'y avait aucune moquerie, rien du tout. C'est vrai qu'on était tout le temps tous les trois, qu'on avait des bons délires, qu'on rigolait bien et qu'on se comprenait tout de suite, mais on ne critiquait personne.





Pourtant Thomas t'a reproché d'être fermé face à lui. Est-ce que votre incompatibilité de caractère l'a poussé à se rallier aux autres selon toi ?

Je suis une personne qui fait ce qu'elle dit. Quand Thomas dit à Théotime qui fait le feu "il faut faire comme ci, il faut faire comme ça", c'est quelque chose que je n'accepte pas. Si vraiment tu veux changer quelque chose, tu le fais, tu nous aides. Mais tu ne te contentes pas de nous dire comme faire ! Le contact n'est donc pas passé dès le début. J'étais moins fan de Thomas et on s'est donc moins parlé.





Tu n'avais donc pas prévu de voter contre lui ?

Au début, j'hésitais entre Thomas et Mel. Thomas parce qu'il était celui avec qui j'avais le moins d'affinités. Si je ne m'entends pas avec quelqu'un, je ne vois pas pourquoi je continuerais l'aventure avec lui. Quant à Mel, comme je l'ai dit, je trouvais ses performances physiques en-dessous du groupe lors des épreuves. Mais dès lors qu'on s'était tous réunis, il était clair que j'allais voter May.





Revenons maintenant sur le clash à propos de la pêche et du partage des poissons. Comprends-tu a posteriori que les filles vous aient trouvés égoïstes ou bien referais-tu la même chose si c'était à refaire ?

Je pense qu'il y a eu de l'incompréhension des deux côtés. Il faut nous comprendre : on a passé beaucoup de temps à aller pêcher, ça prend aussi de l'énergie mentalement, parce que ce n'est pas facile. Et les poissons qu'on voulait se garder étaient juste plus grands d'un centimètre, l'écart avec les autres n'était pas flagrant ! On tenait à se récompenser de notre pêche, ce que les filles n'ont pas compris. Peut-être que la façon de le dire n'a pas été correcte, on aurait peut-être dû poser la question avant, mais cela nous semblait tellement logique qu'on ne l'a pas fait.





Mel s'est un peu vite emballée selon toi ?

Oui, elle est vite monté en température. Je ne voyais pas vraiment pourquoi au final, parce qu'encore une fois, ces poissons n'étaient pas si gros.





Les Jaunes ont perdu les deux dernières épreuves après avoir remporté les deux premières. Penses-tu que les tensions sur le camp ont impacté vos performances ?

C'est un tout. D'un côté les Rouges avaient perdu deux fois, donc ils avaient vraiment envie de se ressaisir. Et quant à nous, les conflits ont mis un peu le doute dans nos têtes. On était donc moins performants dans les épreuves.





Tu as été touché par les réactions d'André et Théotime lors de ton départ au conseil ?

Oui, énormément. C'était mes potes dès le départ, on était tout le temps ensemble, on rigolait. Donc forcément, quand je vois leurs petites bouilles émues, ça me touche !





Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes rapprochés comme ça ?

Cela s'est fait tout seul. On est tous les trois blagueurs, on aime bien rigoler et ça rapproche. Et puis surtout, quand on dit quelque chose, on le fait. Quand André a évoqué la cabane au début, il s'est mis à fond dedans et il l'a faite. Quand Théotime dit qu'il va faire le feu, il le fait ! Et pour ma part, j'ai dit que j'irai pêcher, je suis allé pêcher et j'ai rapporté du poisson. On a tous les trois le même caractère.





Tu évoquais dans ton portrait ta mère et tes frères. Est-ce que l'émission t'a permis de te rapprocher de ta famille ?

J'ai toujours été très proche de ma mère et de mes frères. Ce que je voulais surtout montrer, c'est que je pouvais me débrouiller tout seul, que ma mère n'avait pas besoin de s'inquiéter, que je pouvais faire des choses sans qu'elle soit forcément derrière moi. Après ce qui a changé quand même depuis Koh-Lanta, c'est que lorsqu'elle m'envoie des messages pour réagir à l'émission, je réponds un peu plus qu'avant !





