Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Eliminé, repêché, sauvé au tirage au sort lors d'un conseil puis finalement à nouveau éliminé ! Tu croyais en ta bonne étoile pour ce dernier conseil ?

J'espérais déjà ne pas partir sur décision des ambassadeurs. Là aussi j'ai eu chaud ! Il faut bien partir à un moment ou à un autre, mais je croyais vraiment en ma bonne étoile, je me suis dit que ça pouvait marcher !





Lors du second vote au conseil, c'est Maxime qui te condamne. Tu lui en veux d'avoir à nouveau voté contre toi ?

Sur le coup, oui je lui en veux. Je ne comprends pas du tout pourquoi il change une stratégie qu'il avait mise sur pied avec Fabian. On avait parlé d'éliminer Romain ou Sébastien, ce qui m'arrangeait, et au dernier moment il change son vote... C'était incompréhensible pour moi.





As-tu été convaincu par son explication ?

Je ne sais pas s'il y a quelque chose à comprendre. L'ancien pacte des Rouges est revenu sur la table...





Tu penses qu'il s'est un peu perdu dans toutes ses promesses aux uns et aux autres ?

Il y avait beaucoup trop de promesses ! Il fallait qu'il fasse un choix et c'est tombé sur moi. C'est comme ça.





Quand tu vois que Romain ne sort pas son collier, tu te dis que ça sent bon pour toi ?

C'est sûr ! J'avais le smile et je me suis dit "Si ça passe, c'est magnifique ! J'ai trop de chance !". Finalement, je n'ai pas eu de chance. Mais ça aurait pu passer.





Tu savais que tu serais en danger au conseil. Malgré tout, tu as tenu très peu de temps lors de l'épreuve d'immunité. Que s'est-il passé ?

Physiquement, j'étais bien. Mais c'est une épreuve très difficile, mes chaussures n'arrêtaient pas de glisser. Au bout d'un moment, même si tu donnes tout ce que tu as pour essayer de tenir, ce n'est pas possible. Je n'arrivais pas à caler mes semelles sur le tout petit décochement qu'il y avait, donc c'était impossible de rester stable.





Du coup, tu as dû être impressionné par la performance de Sandrine qui n'a pas du tout le gabarit pour ce genre d'épreuve a priori...

Elle a tout mon respect ! Je suis tombé au bout de deux minutes, il n'y a rien à dire, mais elle a tenu presque une heure ! C'est énorme, ça m'a vraiment impressionné. Elle a réussi à trouver la bonne position tout de suite. C'est ce qui permet de réussir dans cette épreuve : trouver sa position et arrêter de bouger.





Tu as choisi de donner ton vote noir à Magalie plutôt qu'à André, pourquoi ?

J'aurais très bien pu choisir André aussi. Ce sont des personnes avec qui je m'entends super bien. Quand on était tous ensemble avec les jeunes, Magalie était un peu ma confidente. Je sais qu'elle s'entend bien aussi avec André et que mon vote noir peut les aider tous les deux.





La semaine dernière, tu as mené la rébellion des jeunes contre les anciens chez les Jaunes...

(rires) J'ai surtout mené ma propre rébellion parce que sinon c'est moi qui partais ! Il fallait bien que je trouve une solution.





C'est arrivé à un moment où on avait l'impression que les jeunes subissaient un peu la loi des anciens.

Ce n'est pas qu'on subissait, mais on était surtout blasés. Ca nous saoûlait, alors on se mettait de côté et on les laissait faire leur jeu. Mais quand on voit qu'on se donnait sur les épreuves et que parallèlement on voit un Maxime arrêter au début de chaque épreuve, un Fabian qui ne peut plus avancer et un Manu qui est au bout, forcément, quand on vient te dire qu'on va voter soit contre toi, soit contre Tiffany, ça fait un peu chier ! Du coup, Tiffany vient me voir et me dit "Je crois que je vais devoir voter contre toi". Mais t'es malade ou quoi ? Tu vas pas voter contre moi ! On va se mettre tous les trois ensemble, voter contre un ex-Rouge en espérant qu'ils ne se mettent pas tous les trois d'accord sur un même nom de leur côté.





Quel souvenir gardes-tu de ce tirage au sort au conseil ?

Je pense que c'est le meilleur moment de mon aventure, le plus magique. On n'a pas laissé le choix aux ex-Rouges, alors que pour eux c'était normal que ce soit Tiffany ou moi qui parte ce soir-là. On a voulu leur montrer qu'on pouvait décider nous aussi. Attraper la boule en premier, tendre le bras et voir qu'elle est blanche, c'était magique ! Je m'y attendais en plus, je savais que j'irai jusqu'au tirage au sort car j'étais certain que personne ne changerait son vote pour le second scrutin.





Après la recomposition des équipes, vous étiez quatre jeunes et quatre anciens chez les Jaunes. Pourquoi ne pas avoir essayé à ce moment-là de prendre le pouvoir avec les jeunes ?

Personnellement, je venais de revenir dans l'aventure, et certains Jaunes avaient voté contre moi lors de mon élimination. Donc pour moi, il n'y avait plus d'équipe jaune. J'allais avec les gens avec qui je m'entendais bien et qui méritaient d'aller loin.





C'était important pour toi d'aller au moins jusqu'à la réunification ?

Oui, car je m'étais fixé deux objectifs : la réunification et gagner Koh-Lanta. Bon, pour le deuxième objectif, c'est raté ! (rires) Je suis déçu de ne pas avoir pu disputer plus d'épreuves individuelles et montrer de quoi j'étais capable. Je voulais me surpasser.





Tu as un lien très fort avec ta maman et tes frères. Comment se sont passées les retrouvailles ?

C'était magique ! Quand je suis arrivé chez moi, ma mère n'était pas là, il y avait juste mes deux petits frères. Elle était partie faire les courses. Et comme j'avais fait en sorte de ne pas la prévenir, quand elle est rentrée, ça a été un moment incroyable.





Tu disais après l'appel aux proches que vous aviez connu des moments difficiles, ta mère, tes frères et toi. Peux-tu nous en dire plus ?

Mon père est parti quand j'avais 13 ans. Il nous a laissés, n'a jamais payé la pension alimentaire et n'a jamais rien fait pour nous. Je n'ai jamais voulu le revoir. Financièrement, ma mère a galéré. Au lieu de s'acheter des chaussures, elle nous achetait des chaussures à nous... Donc dès que je peux faire quelque chose pour la rendre heureuse, j'ai envie de le faire à fond.