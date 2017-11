Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Le dernier coup de poker tenté au conseil est finalement un coup dans l'eau. Tu y croyais malgré tout ?

Je pars au conseil, je sais que c'est cuit. Même si c'est vrai que lorsque Denis demande si quelqu'un a un collier d'immunité, je ferme les yeux, je croise les doigts, je croise tout ce que je peux, mais je sais que c'est cuit. Romain a déjà joué au poker deux fois en ne sortant pas son collier, là il a Marguerite avec lui, il ne peut pas se permettre de lui faire prendre un risque. J'ai su au moment où je perdais l'épreuve d'immunité que je me mettais dans le rouge avec André.





Le résultat du vote est sans appel : c'est toi et non André qui es éliminé. Quelle est ta réaction vis-à-vis de ce vote groupé des anciens contre toi ?

Je comprends tout à fait. J'ai voulu jouer, j'ai voulu aimer et aider tout le monde, et je me suis mis dans un sac de nœuds. Tout cela n'était pas volontaire. Je suis peut-être trop humain... A trop vouloir aimer, je me suis fait avoir. Même si dans ma tête je me sens fiable, pour eux je ne suis plus fiable. Avec tous mes retournements de situation, un coup Marvyn, un coup Sébastien... Ils ne savent plus trop s'ils peuvent se fier à moi. Donc je trouve normal qu'ils votent contre moi. Après, le tirage au sort des binômes ne m'a pas du tout été favorable ! Je suis super heureux d'être avec André, mais je savais pertinemment qu'il fallait qu'on gagne l'épreuve d'immunité.





Le Maxime stratège n'existe pas du tout ? Tu as un peu subi les événements du fait de ta grande sensibilité ?

Je ne vais pas mentir, des stratégies j'ai dû en faire parce que j'essayais de m'en sortir. J'ai fait Koh-Lanta pour aller sur les poteaux. J'ai été obligé d'être stratège et de jouer, malgré moi car je ne suis pas comme ça. Il faut se mettre en tête que c'est un jeu et que ce n'est pas comme dans la réalité. Dans la vie de tous les jours, j'arrive à tenir mes promesses, mais dans Koh-Lanta, il y avait quelqu'un qui partait tous les trois jours ! Quand l'étau s'est réduit, je me suis retrouvé piégé.





Tu n'as donc à aucun moment pris du plaisir à être un peu stratège, contrairement à un Fabian qui se plaisait vraiment dans ce rôle ?

J'appréciais beaucoup Fabian, on était depuis le début ensemble, donc selon ce qu'il me disait je l'accompagnais. J'ai une part de responsabilité, mais Fabian était souvent à l'initiative. Peut-être que les choses se seraient passées différemment si je ne m'étais pas retrouvé avec lui après la recomposition des équipes... J'aurais peut-être suivi le pacte des Rouges si j'avais été avec Romain et Sébastien. J'ai fait Koh-Lanta pour voir si j'allais réussir à gérer tous les facteurs que sont le côté physique, le côté humain, la survie, la vie sur le camp et la stratégie... Et je me rends compte que je n'ai pas tout géré correctement.





Lorsque Fabian arrive à la résidence du jury final, Sébastien et Marvyn se moquent un peu de toi et de ton émotivité. Qu'est-ce que tu penses de ça ?

Pas de problèmes ! Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans l'aventure, que Sébastien et Marvyn disent des choses comme ça, ça me passe au-dessus. J'assume et ça me fait sourire. Je suis un hyper-sensible et je le sais... Tu me mets Le Roi lion demain, je pleure devant, hein ! (rires) C'est vrai que je suis quelqu'un d'émotif, je pleure pour un rien. Mais ça ne me dérange pas. Pour moi, un homme qui pleure, c'est un homme. Après, j'ai peut-être un peu trop pleuré, je m'en rends compte en regardant les épisodes. Je comprends que ça puisse en agacer certains. Quant à Sébastien, c'est donnant-donnant, je me suis un peu moqué de lui, là c'est à son tour de se moquer de moi, il n'y a pas de problème.





Peux-tu nous expliquer ton vote contre Fabian lors du conseil où Marvyn est éliminé ?

Fabian m'a demandé de voter contre lui. Mais je ne sais toujours pas vraiment pourquoi. Est-ce qu'il l'a fait parce qu'il savait que j'étais tiraillé entre le fait de voter Marvyn ou de voter Romain ? La raison qu'il a avancée ce jour-là, c'est qu'il avait très mal au dos et qu'il voulait partir.



Revenons sur les deux dernières épreuves. Lors de l'immunité, avec André vous étiez visiblement plus forts, en avance, et tu prends le risque de rapporter les masques au hasard. Lors de l'épreuve de confort que vous gagnez, vous refusez d'aller sur le Paradis perdu alors que vous savez que votre binôme sera en danger au prochain conseil. Qu'est-ce qui te laisse le plus de regrets aujourd'hui ?

L'épreuve d'immunité, sans aucun doute. En toute logique, on aurait dû aller sur le Paradis perdu, mais on était même pas sûrs de trouver là-bas un collier d'immunité. Et depuis le début de l'aventure, je gonflais tout le monde avec le chocolat, qui me manquait terriblement. Pour te dire, en te parlant, je suis en train de manger des carrés de chocolat ! (rires) Je mange 200 à 250 grammes de chocolat par jour, c'est pour dire ! Donc quand Denis annonce le brunch avec du chocolat coulant, des muffins au chocolat, des pains au chocolat... Avec André, on ne réfléchit même pas et on choisit le confort. La grosse frustration, c'est sur l'épreuve d'immunité. On avait le temps, si je m'étais concentré sur le masque référence, j'aurais rapporté le bon masque tout de suite. Mais c'est ce qui me caractérise, je confonds souvent vitesse et précipitation. J'ai même lu le courrier de ma femme avant de partir à l'épreuve où elle m'écrit de ne pas me précipiter sur les épreuves. Je lis ça, je m'en imprègne, mais c'est plus fort que moi...





Tu as quand même fait en sorte de bien mémoriser le masque référence ?

Non, je ne m'arrête presque pas dessus. Je sais que j'ai de l'avance et je me dis que j'ai le temps de faire au moins deux allers-retours avant les autres. Je joue donc tout sur une statistique. Tout se passe comme prévu, sauf que je laisse le bon masque à chaque fois ! Et c'est là que je vois la maturité d'André : il ne m'en a pas du tout voulu, il a compris mon choix, il a même validé mon coup de poker. A cause de moi, il sort de cette aventure et ça reste un gros regret d'avoir précipité sa chute.





Après sa sortie, Caroline a affirmé que Fabian avait eu une mauvaise influence sur toi. Qu'en penses-tu ?

Non, il n'a pas eu une mauvaise influence. J'ai peut-être été un peu manipulé, mais je ne peux pas cautionner ce genre de propos. Je pense que Caroline n'a pas digéré de sortir rapidement du jeu et qu'il y avait de la frustration chez elle. J'étais dégoûté quand Fabian est sorti, j'ai partagé tellement de choses avec lui... La seule chose que je lui ai dite, c'est qu'il avait parfois tendance à être un peu "moi je" et qu'il fallait qu'il fasse attention parce qu'on était en communauté. C'est même peut-être pour ça que les jeunes ont voté contre lui au conseil.





Peux-tu nous parler un peu plus de cette promesse faite à tes grands-parents et qui te tenait vraiment à cœur ?

La première fois que je me suis inscrit à Koh-Lanta, c'était en 2001 et c'était en présence de mes grands-parents. Entre-temps, je les ai perdus et je me retrouve à faire Koh-Lanta. Je suis assez croyant, indirectement je leur parle tous les jours à mes grands-parents. Si j'avais pu être sur les poteaux et leur parler en même temps, ça aurait été plus que symbolique pour moi. Gagner les 100 000 euros, ce n'était pas le plus important pour moi, je voulais surtout être sur les poteaux. J'aurais aussi voulu le faire pour ma famille : j'ai une femme extraordinaire qui m'a beaucoup encouragé et qui a vécu sa fin de grossesse toute seule. Et pour ma fille, ça aurait été sympa qu'elle me voit sur les poteaux quand elle aurait été en âge de comprendre.





Ça a dû être très difficile de partir en laissant ta femme enceinte de huit mois...

D'autant plus difficile après l'annonce, 48 heures avant le départ, d'une naissance prématurée ! Démarrer l'aventure avec ça en tête, c'était compliqué à gérer. D'ailleurs, je trouve qu'il y a eu des termes un peu durs, des gens qui ont dit que j'abandonnais ma femme qui n'a pas cessé de m'encourager, en me poussant à aller vivre mon rêve quitte à vivre sa fin de grossesse toute seule. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui auraient eu ce discours.





Est-ce que ta fille Lou a attendu ton retour pour arriver finalement ?

Eh bien oui, comme quoi il faut croire en certaines choses dans la vie : elle est arrivée huit jours après le terme ! Si j'avais su ça dès le début, je me serais peut-être moins pris la tête ! Mais c'est comme ça, c'est la vie. La même année, j'aurai vécu les deux plus belles choses de ma vie : Koh-Lanta et la naissance de ma fille.