EXCLU Myriam « Mon élimination était légitime »

Myriam est la première aventurière à quitter l’aventure. En exclusivité pour MYTF1, elle est revenue sur son parcours

Après trois jours dans l’aventure, Myriam a été éliminée à l’unanimité par ses coéquipiers. Elle a répondu à nos questions sur son parcours, les Rouges, et ses impressions durant ces 72 heures.





MYTF1: Pas trop déçue d’être la première éliminée?

Myriam: On est forcément toujours un peu déçu de partir en premier. Mais quoi qu’il en soit, c’est un véritable cadeau de faire Koh-Lanta et je retiens plein de choses de cette aventure… mais surtout pas la déception!





MYTF1 : Au début de l’aventure, vous avez dit à propos de la première personne qui partirait lors du conseil: « 3 jours ça veut dire que vous n’avez pas vécu l’aventure». Vous le pensez toujours?

Myriam : Non! C’était des propos tenus alors que je ne connaissais encore rien de Koh-Lanta. J’étais une simple téléspectatrice! Une fois là-bas, 3 jours ou 42, l’aventure reste la même, parce que le challenge reste le même.





MYTF1 : Changeriez-vous quelque chosede votre passage dans Koh-Lanta?

Myriam : Je changerais une chose: je m’entrainerais énormément avant. Je n’ai pas eu le temps et je n’avais pas conscience de la difficulté de l’aventure.





MYTF1 : Qu’avez-vous appris sur vous-même?

Myriam : J’ai appris que je pouvais me surpasser! C’est tout bête mais je ne prends presque jamais l’avion. Et là je me suis jetée à l’eau. On ne savait même pas où on partait! Je suis fière de moi parce que je ne suis pas quelqu’un qui est partante pour l’aventure d’habitude et là je me suis dépassée!











MYTF1 : Benoît a dit lors du conseil: « Pour moi tu es la moins active sur le camp et pendant les épreuves la moins performante», Bruno, lui, a expliqué son vote en évoquant votre manque de sportivité, et Stéphane pense que «Pour gagner, il faut éliminer les plus faibles». Qu’en pensez-vous?

Myriam : Je pense que ma sortie était légitime. On le sait tous, les premiers à partir sont les moins doués en sport. On était d’accord sur ça et on s’était dit que pour les premiers conseils on parlerait ouvertement, ce que l’on a fait.





MYTF1 : Pensez-vous que le fait d’être restée dans l’eau avec Sophie pendant que les autres travaillaient vous a porté préjudice?

Myriam : Non, même si c’est l’impression que ça a pu donner…car c’était elle ou moi de toute façon. Sophie s’est surpassée lors de l’épreuve et c’est plutôt ça qui a joué en ma défaveur. J’ai un caractère plus facile qu’elle et du coup la balance penchait plus vers moi au début. La fabuleuse performance de Sophie lors de l’épreuve a tout changé!





MYTF1 : Quand vous étiez dans l’eau avec Sophie on a pu vous entendre dire « La flemme appelle la flemme». Est-ce vraiment les valeurs de Koh-Lanta ?

Myriam : (Rires) C’était la petite minute drôle! On m’a demandé quelle était pour moi la définition de la flemmardise et voilà ce que j’ai répondu. Il s’agissait d’une petite boutade histoire de détendre l’atmosphère avant le conseil!





MYTF1 : Avez-vous eu le sentiment d’être inactive sur le camp?

Myriam : On ne va pas se mentir, clairement je n’étais pas la plus active… mais ce n’est pas ça qui a joué contre moi!





MYTF1 : Vous avez changé votre fusil d’épaule par rapport à Sophie, vous sentiez-vous menacée?

Myriam : Oui, c’était soit elle, soit moi… mais elle était au courant de ce que je planifiais de faire. Je ne voulais avoir aucun regret et jouer toutes mes cartes tant que je le pouvais. Tout le monde le sait, dans Koh-Lanta tout peut changer jusqu’au dernier moment et moi j’y ai cru jusqu’à la dernière minute!





MYTF1 : Au début, vous avez dit que vous vouliez voter contre Julie, puis finalement elle vous a même fait verser une petite larme. Que s’est-il passé?

Myriam : Je ne voulais absolument pas voter contre Sophie suite à la conversation que l’on a eue dans l’eau car Koh-Lanta c’était son rêve! J’ai fait ça parce que je voulais l’aider à le réaliser, mais je suis tout de suite allée en parler avec Julie pour lui expliquer.





MYTF1 : On a l’impression qu’il n’y a pas de véritable leader chez les Rouges, pensez-vous que c’est ce qui vous a mené à l’échec?

Myriam : Je suis totalement d’accord avec ce point de vue. Il faut se mettre d’accord très vite lors des épreuves, et comme il n’y a pas qu’une seule voix qui décide c’est très compliqué… On a perdu l’immunité par manque d’organisation. On est passés à 30 secondes de la victoire et en plus on avait mis plus de noix de coco dans le panier…





MYTF1 : Quels sont, selon vous, les atouts de votre équipe, ce qui fait qu’ils pourraient reprendre le dessus?

Myriam : Suite à cette épreuve, tout le monde a pris conscience qu’il fallait que quelqu’un se proclame chef et qu’il y ait une seule personne qui élabore les stratégies. Les Rouges peuvent aller très loin car ils ont le mental pouret de sérieux atouts… Stéphane par exemple est très fédérateur, Bruno est un excellent pêcheur et Benoît une force tranquille… et puis il y a Lau et ses muscles!











MYTF1 : On peut voir dans votre portrait que vous êtes une bonne vivante, comment avez-vous vécu l’aventure?

Myriam : Sincèrement, rien ne m’a manqué! A partir du moment où j’étais dans l’avion il n’y avait plus rien d’autre qui comptait! D’ailleurs pour se désintoxiquer d’internet et du smartphone, Koh-Lanta il n’y a pas mieux!

MYTF1 : Dans votre portrait, votre papa a dit « Si tu pars la première tu vas être un gros tocard!» Est- ce que vous comptiez l’impressionner?

Myriam : (Rires) Il le pense toujours! Quand j’ai su que je partais, il m’a dit « Je pense que tu n’as pas idée du pétrin dans lequel tu es en train de te mettre!» Mon père est un grand sportif donc il savait de quoi il parlait… Sur ce coup-là, il a vraiment eu l’œil… il doit avoir un don de voyance!

