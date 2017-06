Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Finaliste de Koh-Lanta 2011, Teheiura est revenu en exclusivité pour MYTF1 sur son parcours dans l'aventure et surtout sur la tant redoutée épreuve de l'orientation et des poteaux...

Dans quel état d'esprit étiez-vous avant d'affronter l'épreuve d'orientation ?

J'étais très très très concentré et excité à la fois. C'était un peu tout à la fois (rires). J'étais vraiment dans ma bulle, je partais seul contre moi-même sur cette épreuve afin de ne pas me mettre la pression face aux autres.

Vous n'aviez aucune appréhension ?

Si, j'avais très peur qu'on se retrouve à deux sur le même objectif, le même poignard, donc j'appréhendais cela. Autrement, j'étais très concentré, je me suis dit dans ma tête, 'ne va pas dans tous les sens, reste bien concentré sur l'objectif'.

Vous avez mis 40 minutes à trouver la balise, comment l'expliquez-vous?

Oui, effectivement. J'ai mis 40 minutes à trouver le poignard. Je ne sais pas l'expliquer. J'avais établi une méthode de recherche. Pour trouver la balise, je cherchais des choses pas forcément très naturelles comme un palmier auprès d'un olivier, ça c'est pas très naturel, donc j'ai énormément réfléchi à ça. Avant d'arriver sur l'île, j'avais déjà repéré l'est par rapport au lever du soleil, cela m'a permis de mieux m'orienter sur la carte. Je savais donc où m'orienter pour aller au nord, au sud, sans m'aider de la carte.

Après avoir triomphé à l'orientation, place à l'épreuve des poteaux...

Comment l'oublier ? J'ai tenu un peu plus de 2 heures dessus, c'est un super souvenir.

Qu'est-ce qui a flanché d'après vous ?

Disons que j'étais un peu déstabilisé psychologiquement par le dodo qui est tombé, mais ce qui m'a fait vraiment tomber c'est le fait qu Laurent a ma droit a tiré son loquet beaucoup trop tôt par rapport au top départ de Denis Brogniart, du coup j'ai laissé tomber ma ficelle pour activer le loquet et ça m'a déstabilisé, et je suis tombé ! Après plus de deux heures d'épreuve, j'avais vraiment mal aux pieds et je pense que je n'aurais pas pu tenir plus longtemps. Si je devais donner un conseil aux aventuriers, c'est d'être extrêmement concentré et ne penser à rien.

Depuis, d'autres aventuriers vous ont succédé. Vous suivez Koh-Lanta Cambodge ?

Oui, bien sûr ! D'ailleurs, je voyais bien Sébastien et Claire sur les poteaux, malheureusement ils ne sont plus là... Mathilde a sa place sur les poteaux, tout comme Clémentine, je pense que si elle va sur les poteaux, elle a de grandes chances, contrairement à Vincent, pour une question de corpulence.