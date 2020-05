EXCLU - Une épreuve qui va vous mettre l'eau à la bouche !

Vendredi soir, une épreuve de confort totalement inédite attend les aventuriers de Koh-Lanta encore dans la course. 3, 2, 1, buvez !

Une épreuve qui met l'eau à la bouche

les 8 aventuriers de Koh-Lanta vont affronter une épreuve de confort encore inédite dans l'histoire de Koh-Lanta. Le principe : mettre le plus de jus de noix de coco dans sa bouche pour le remplir dans un récipient qui se trouve un peu plus loin sur le chemin des aventuriers. Mais pour recracher le précieux liquide, il va falloir effectuer un parcours en plusieurs étapes :

1. Il faudra dans un premier temps casser des noix de coco

2. Récupérer soigneusement le jus qui se trouve à l’intérieur

3. Ensuite, il faudra effectuer un parcours sans en perdre et transvaser le précieux liquide à la fin, dans un récipient à remplir le plus vite possible.

nos 8 Robinsons. Le transport de l’eau s’effectuera… Dans la bouche. Il va donc falloir faire preuve d’endurance et respirer par le nez pour ne pas en perdre une goutte. Une épreuve qui s’annonce périlleuse pour les aventuriers. Rajoutez à toute cette difficulté la fournaise thaïlandaise et vous obtenez le combo gagnant. Le premier concurrent qui voit son réservoir tomber parce qu’il est trop plein remporte cette épreuve.

En guise de récompense : une expédition au cœur de la Thaïlande profonde. Car c’est aussi ça Koh-Lanta, c’est pouvoir s’évader du campement pour découvrir le pays dans lequel on se trouve.

Ne manquez pas les prochaines aventures de Koh-Lanta vendredi soir à 20h55 sur TF1 et en replay sur MYTF1 !