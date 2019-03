Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Pourquoi avoir voulu participer à Koh-Lanta ?

Je suis un grand fan de l’émission ! Depuis que j’ai 12 ans, à chaque saison que je regardais à la télévision, je disais à ma mère : “Un jour, je ferai Koh-Lanta !” Elle rigolait et quand je lui ai annoncé que j’y allais vraiment, elle a halluciné !

Quel est l’aventurier qui vous a le plus inspiré par son parcours ?

Sans hésitation, Freddy ! Je me suis toujours identifié à lui, même si on a des traits de caractère un peu différents. C’est un fonceur et bricoleur comme moi. Le côté “Je fais ce je dis et dis ce que je fais” qui a été très marquant aussi … Je me reconnaissais en lui.

En grand fan de l’émission, est-ce que ce n’est pas un piège d’avoir l’impression de tout connaître de Koh-Lanta ?

C’est l’une des erreurs que je reconnais. Je n’ai pas suffisamment intégré toutes les surprises que pouvait réserver Koh-Lanta. J’ai été un peu trop bloqué dans mon idée première et la manière dont je voyais les choses. Je n’ai pas été assez souple face à certaines surprises. Par exemple, je n’avais pas du tout vu venir “La guerre des chefs”.

Est-ce que vous avez conscience que votre personnalité peut agacer ?

Le fait de me mettre en avant, d’arriver à faire du feu la première nuit et ce besoin de reconnaissance chez moi … J’avais évidemment conscience que cela pouvait agacer et faire de moi une cible. Mais mon espoir était que tout ce que j’allais apporter compense ma personnalité quelque peu irritante. Même si je ne pense pas avoir été insupportable non plus.

Votre élimination a été une surprise ?

J’ai été victime d’une stratégie surprenante. C’est un concours de circonstances ! J’étais persuadé que mes coéquipiers seraient heureux d’avoir quelqu’un comme moi sur le camp et les épreuves, au moins dans la première partie de l’aventure. J’avais négligé la jalousie de certaines personnes comme Cyril et Alexandre ! Mon élimination prouve que les rouges n’avaient pas la volonté d’aller loin, ensemble en équipe. Objectivement, m’éliminer n’était pas ce qu’il fallait faire.

Est-ce que vous aviez une alliance depuis le début avec Emilie et Xavier ?

Il y a eu une affinité immédiate qui permettait pour moi, de constituer le noyau dur d’une équipe saine et efficace. Ce n’était pas une alliance stratégique au sens stricte du terme. On n’avait pas fait de promesses… J’aurais éliminé, sans hésiter, Emilie si elle avait été la plus faible en épreuve. On a constitué cette équipe sans jamais penser que les quatre autres passaient après nous.

Est-ce qu’Emilie était la chef idéale ?

Mécaniquement, parce qu’elle a gagné les poteaux, oui. Après, je n’avais pas du tout anticipé le rôle prépondérant des chefs en épreuve. Je me suis dit que si j’avais su, j’aurai probablement fait différemment. Je ne serais peut-être pas aller voir Béatrice pour lui dire de ne pas me choisir.

Vous auriez aimé endosser ce rôle à sa place ?

Evidemment et je ne m’en suis jamais caché. Mais j’ai toujours été conscient que Xavier aurait fait un meilleur chef que moi. Il suffisait d’éliminer Chloé au conseil et de nommer Xavier chef, et on était invincible jusqu’à la réunification.

Emilie a sorti son bracelet d'immunité au conseil. Quel chef va être élu selon vous ?

Quand je suis éliminé et que je comprends que Maud, Chloé, Cyril et Alexandre pensent plus à leur groupe de 4 qu’à l’équipe rouge, je me dis qu’ils sont capables de nommer Chloé comme chef. Je doute qu'ils choisissent Xavier.

Quel était votre objectif en participant à Koh-Lanta ?

Je voulais mettre en oeuvre les compétences que je voulais démontrer, notamment en survie. Ce que je considère avoir fait ! J’espérais aussi aller le plus loin possible dans l’aventure tout en restant moi-même.

Qu’est-ce qui se cachent derrière les compétences ?

J’ai un côté très cartésien et pour moi, les faits valent plus que les simagrées. Faire semblant de ne pas être très fort ou pas trop confiant alors que c’est un fait. J’ai été un vrai moteur en survie !

On sait que vous allez revenir dans l’aventure mais on ne sait pas comment ni pourquoi… Dans quel état d’esprit étiez-vous ?



J’ai vraiment saisi ça comme une seconde chance mais qui était teintée d’un sentiment d’injustice dont j’avais été victime.







