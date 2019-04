Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

C’est un Xavier qu’on ne connaissait pas, qui a quitté froidement ses coéquipiers au conseil…

C’est une élimination surprise ? Maud et Cyril semblaient prêts à voter contre Alex…

Maud et Cyril commençaient à réaliser qu’Alex n’avait plus cet esprit d’aventurier et d’équipe. Sur les épreuves, c’était un bon chef mais sur le camp, ça commençait à devenir énervant. A ce stade de l’aventure, il fallait vraiment garder une cohésion de groupe. Lui était plutôt dans une forme d’indépendance et d’égoïsme. Le meilleur choix selon moi, était de s’en séparer. Maud et Cyril semblaient d’accord avec ça, mais leur ancienne cohésion est revenue à la charge...

Leur manque d’honnêteté vous a énervé ?

Oui mais c’est surtout ce que cela implique. Cette élimination prématurée met fin au rêve de ma vie. Depuis 2001, je rêve de faire Koh-Lanta et cela fait 8 ans que je m’inscris chaque année au casting. A 53 ans, je réalisais enfin ce rêve absolu et j’ai l’impression qu’on m’a volé mon aventure. Je voulais au moins aller jusqu’à la réunification et me battre individuellement contre les autres.

A quel moment, on arrête de chercher le collier d’immunité alors qu’on se sent en danger ?

Après avoir perdu l’épreuve d’immunité, nous sommes rentrés sur notre camp. Il ne nous restait que 2-3 heures avant de partir pour le conseil qui avait lieu le soir-même. J’avais deux possibilités : profiter de ce cadre extraordinaire encore une dernière fois ou partir à la recherche d’un collier d’immunité ? J’ai décidé de profiter de ces possibles derniers instants mais comme je ne voulais pas qu’on me reproche de ne pas avoir cherché le collier, je suis parti. J’ai pris un axe et j’ai épluché chaque centimètre. Le collier était dans mon dos, ce n’était pas ma zone de recherches... C’est pas de chance mais je n’ai pas de regrets !

Vous avez envie de soutenir qui à la réunification ?

Des trois rouges restants, j’ai une préférence pour Cyril qui est le plus humain, le plus droit… Même si, il y a une partie de moi, qui aimerait voir les rouges subir le retour de flamme. Ce serait ma petite vengeance personnelle et ça leur prouverait qu’ils n’ont pas joué comme il fallait. Sinon, le premier jour à 21, j’avais eu une belle affinité avec Brice. J’ai aimé son humilité et je trouvais que c’était un aventurier intéressant. Avec Frédéric, le courant est très bien passé aussi. Il était en retrait durant les premières 24h et vivait assez mal son début d’aventure. Il se disait même prêt à abandonner… Je l’ai tout de suite aidé à se ressaisir ! Par ailleurs, sa personnalité joviale et un peu décalée, fait de lui un joli personnage que j’ai envie de voir évoluer dans l’aventure. Mais c’est vrai que j’ai peur pour lui après la réunification. On verra !

Vous allez donc continuer à suivre les épisodes ?

Evidemment ! Je redeviens un téléspectateur grand fan de l’émission qui ne va rien lâcher, qui va la regarder en replay pour faire certaines pauses et mener des analyses. J’ai vraiment hâte de voir la suite mais avec un petit pincement évidemment, puisqu’ils vont arriver dans une phase où je rêvais d’arriver.

Vous arrivez à être fier de votre parcours ?

Il y a de la fierté oui, mais je suis d’abord reconnaissant de la chance que j’ai eue, de faire enfin cette aventure. Après, déception mise à part, je suis fier d’avoir su rester intègre durant tout le jeu. Je suis resté moi-même, humble et droit dans mes votes !

Que pensent vos enfants de votre aventure ?

Ils sont très fiers même si c’est une grande déception pour eux parce que leur papa compétiteur n’a pas vraiment pu s’exprimer. Celui qui a le plus mal vécu ma sortie, c’est sans aucun doute mon fils de 15 ans. Il a vécu mon élimination comme si c’était la sienne. Il faut dire qu’on s’était tellement préparé ensemble à cette aventure… On est des vrais mordus de l’émission.

Lui aussi rêve de faire Koh-Lanta ?

Bien sûr ! Nous sommes déjà en train de préparer son inscription au casting, à ses 18 ans. J’aimerais bien qu’il prenne ma revanche sur l’aventure.Quant à moi, je rêverais d’intégrer les équipes de production pour réfléchir aux épreuves de Koh-Lanta. S’ils ont besoin de moi, je suis là !

Koh-Lanta, La guerre des chefs - Tous les vendredis à 21h sur TF1