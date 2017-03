Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Sur le camp des Takeo, Yves s'isole de plus en plus. Mais pour pallier cette solitude, ce dernier peut compter sur son tout nouvel ami...

Claire a atterri chez les Bleus, la semaine dernière. Une équipe fragile où les tensions entre Yves et les filles sont palpables, notamment avec Kelly qui ne comprend pas les réactions de ce dernier... Afin d'éviter toute friction inutile, l'aventurier se crée une cabane pour lui tout seul. "J'ai passé une super nuit, sur ma cabane, au chaud, bien étanche... On dit toujours qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné", déclare le commercial de 49 ans. Pour pallier cette solitude et avoir un semblant de contact avec sa famille qui lui manque tant, le père de famille s'est fait un nouvel ami...

Ce nouvel allié, c'est Wilson ! En réalité, il s'agit d'une noix de coco que l'aventurier a sculpté de telle sorte qu'il ressemble à une personne physique. "J'ai un ami sur mon île je suis trop content. J'ai l'impression d'avoir une présence. C'est mon petit Wilson, c'est ma Juliette, ma Fanny, ma Daphné, ma Pénélope, Paola, mon Fabio... c'est toute ma famille recomposée qui est là-dedans, et je me sens moins seul", affirme-t-il. Cependant, cet isolement est mal perçu de la part des autre Robinsons. "Dormir seul, quand même, moi ça me fait de la peine", déclare Hada."Si je m'écoutais j'irais lui parler lui dire 'reviens'. On est loin de nos familles [...] Si tu t'éloignes de ta pseudo-famille, qu'est-ce qu'il te reste ?", conclut-elle.

Claire n'arrive pas à avoir de compassion pour Yves. "S'il veut dormir tout seul, c'est une chose [...] mais là on va avoir deux camps sur une plage". Pour Kelly, l'attitude de Yves est décevante. "Je trouve ça idiot de partir dans son coin, je n'ai rien à lui dire. Je n'ai aucun feeling, il ne rentre pas dans mes critères de vie", avoue-t-elle.

Yves finira-t-il par se rallier à sa seule famille sur le camp ? Réponse dans Koh-Lanta, vendredi à 20h55 sur TF1 !