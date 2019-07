Exclusif - Patrick de Koh Lanta : "Je suis pas méchant comme garçon !"

Stratège en chef et finaliste critiqué, Patrick est allé au bout de son rêve : participer à Koh Lanta. L'aventurier garde le sourire, même si la victoire revient à Christina. Impressions à chaud et expéditives avec un candidat surexcité.

Je me sens bien, très bien ! Forcément un peu déçu, mais pour moi, j'ai gagné Koh Lanta ! J'y suis allé, j'ai participé à Koh Lanta, je me suis battu, j'ai été finaliste, c'est le rêve ! Bien sûr, tout le monde voudrait gagner 100 000 euros, n'importe qui, mais pour moi ça n'a été que du bonheur.

Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous ?

Dans Koh Lanta, c'était la faim. J'aime bien manger en général, je suis un bon vivant, j'aime rigoler mais bon, c'est un jeu !

Vous êtes passé pour le grand stratège de Koh Lanta Palau, quitte à vous attirer toutes les critiques, comment l'avez-vous vécu ?

Je le redis, c'est un jeu. J'ai emmené trois Rouges sur les poteaux, je suis fier. Pour moi c'est l'essentiel. Christina est une fille super alors que ce soit elle qui gagne, ça ne me dérange pas du tout.

Pas trop dur de retourner à une vie normale après une telle aventure ?

Non, tout va bien, j'ai repris une vie normale, mon boulot à l'usine, tout est comme avant. Ma famille est super fière de moi. Ma mère a halluciné "mon fils qui reste sur un poteau pendant 3h15 !", c'est que du bonheur !

Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ?

Je me suis mis au vélo, je fais un peu de sport pour entretenir ma ligne parce que j'ai quand même perdu pas mal de poids pendant Koh Lanta. En tout j'avais perdu seize kilos, et j'en ai repris huit. Là ça me va, je vais éviter de tout reprendre, ce serait mieux !

Après tant d'effort, vous seriez prêt à le refaire ?

Ouais, si mon patron est d'accord bien sûr ! Je repartirai.

Et vous rejoueriez le jeu de la même manière ou un peu moins stratège ?

Peut-être pas avec la même stratégie, je sais pas. J'ai pris des décisions au moment où je le devais. J'ai emmené des gens où je voulais, mais ils m'ont suivi de leur plein gré, je les ai pas forcés ! C'est ce que j'ai dit au moment du dernier conseil, je n'ai aucun regret, j'ai joué le jeu. Je suis pas méchant comme garçon, je rigole dans la vie !