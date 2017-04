Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Chez les Rouges, l'ambiance est de plus en plus tendue entre Yassin et certains de ses camarades, notamment Clémentine qui ne supporte plus l'électricien bordelais.

Malgré les victoires qui s'enchaînent, quelques tensions sont récemment apparues chez les Bokor. Au centre des discussions, Yassin et son attitude jugée inappropriée par certains de ses compagnons d'aventure. Au premier rang desquels Clémentine. L'entraîneur de badminton ne supporte plus le Bordelais et lui reproche le fait d'être tout le temps sur son dos, comme pour surveiller ce qu'elle fait. Alors quand la jeune femme au tempérament de feu n'en peut plus de se contrôler, elle dit tout haut ce que certains pensent tout bas !



Agacée que Yassin reste près d'elle quand elle s'apprête à faire la cuisine, Clémentine ne se prive pas de le faire savoir. « T'as pas besoin d'être là ! » finit-elle par dire à l'électricien qui prend sa part de noix de coco. Réponse de l'intéressé : « Elle est débile celle-là ou quoi ? Elle a besoin d'une table de six mètres ? »



Pour Yassin, tout cela n'est qu'un jeu. Conscient du fort caractère de l'aventurière rouge, le Bordelais la provoque exprès et cherche à la faire sortir de ses gonds pour s'amuser. Sauf que Clémentine ne rigole pas du tout. « T'es pas obligé de me prendre pour une c**** ! » s'emporte la jeune femme devant la réaction de Yassin. La petite explication n'ira pas beaucoup plus loin, mais Clémentine a en tout cas décidé de changer d'attitude vis-à-vis du Bordelais : « Maintenant je n'y vais plus avec des pincettes, je lui dis directement les choses. » Chez les Rouges, les conflits larvés, c'est donc terminé !