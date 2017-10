Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Sébastien est tombé des nues lors du conseil. Le Nordiste ne s’attendait pas du tout à tout ce qu’a dit Maxime à son encontre, notamment lorsqu’il lui a reproché certaines de ses réactions. Du coup, le lendemain matin, les deux hommes se retrouvent sur la plage pour creuver l’abcès et s’expliquer plus posément, sans forcément aller au clash.

"Vous vous êtes trompés sur moi", affirme d’abord Sébastien. Ce à quoi Maxime répond que le routier est parfois "un peu cash" et qu’il devrait essayer "d’arrondir les angles" de temps en temps et d’être également moins "individualiste". Comme le moment est propice aux explications et au grand déballage, les deux hommes se livrent totalement leur ressenti.

"Je ne te reconnais plus, Maxime, poursuit Sébastien. J’ai vu arriver un Maxime non stratège… La stratégie, ça ne te ressemble tellement pas !" Le lyonnais ne peut qu’aller dans le sens de son ancien camarade chez les Rouges. "Pendant une dizaine de jours, j’ai fait de la stratégie, tout ce qui ne me correspond pas. Mon défaut, c’est que j’aime tout le monde et que je veux faire plaisir à tout le monde."

La discussion a en tout cas eu du bon : les deux hommes repartent sur de nouvelles bases, ravis de s’être tout dit et d’avoir mis les choses à plat.