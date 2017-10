Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Depuis quelques jours, Fabian est agacé par l'attitude de Caroline qui n'en fait pas assez à son goût sur le campement. Du coup, le Suisse serait prêt, le cas échéant, à mettre de côté le pacte passé avec les anciens de l'équipe Rouge pour finalement voter uniquement au mérite, en oubliant les anciennes couleurs. Dans ce but, Fabian est prêt à endosser le rôle du marionnettiste agissant dans l'ombre !

"Je préfère tirer les ficelles, confie-t-il. Je peux très bien endosser le rôle du parrain, ça ne me dérange pas du tout." Attention, alerte aux Fidji : un mafieux serait donc dissimulé parmi les aventuriers ! Ravi de sa comparaison avec Don Vito Corleone, le patriarche de la famille Corleone que l'on retrouve dans Le Parrain de Francis Ford Coppola, Fabian va même jusqu'à siffloter dans la forêt et sur le campement le mythique thème musical du film !

"Embrasse-moi la main, dit-il en italien en joignant le geste à la parole. Sinon, représailles. Il ne faut pas le chercher. C'est ça la mafia." Même face aux autres aventuriers, Fabian ne se cache pas, faisant des allusions à peine voilées au nouveau rôle qu'il compte désormais endosser. Caroline a d'ailleurs bien noté ce changement d'attitude du Suisse. "Fabian s'impose énormément, commente-t-elle. Il a pris le parti d'être un peu plus autoritaire. Ca a tendance à vraiment m'agacer." Entre Fabian Corleone et Caroline, le torchon brûle !





