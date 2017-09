Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Adepte de tai-chi, Fabian ne manque pas une occasion de le pratiquer. Comme ce matin fidjien, alors que le soleil n’a pas encore fait son apparition. L’aventurier suisse d’origine uruguayenne, qui se qualifie de "survivant", revient de loin et savoure chaque minute comme il se doit.

A sa naissance, Fabian a été confié à sa grand-mère biologique qui a décidé de le placer dans un… poulailler ! Un endroit où il a passé toute sa petite enfance. Quand sa mère adoptive l’a récupéré, Fabian ne savait ni marcher ni parler. Une épreuve dont le Suisse de 47 ans s’est depuis remis et dont il a tiré une force incroyable pour en arriver là où il est aujourd’hui.

Symbole de cette cicatrice psychologique, le tatouage que Fabian arbore sur tout le côté gauche de son visage. "Il symbolise le passage de l’adolescence à la vie adulte", détaille ce travailleur social. "Les personnes qui viennent vers moi malgré ce tatouage sur le visage sont des gens qui méritent que je m’attarde sur eux." Malgré tout, Fabian pense que ce tatouage lui portera préjudice sur Koh-Lanta, car certains le jugeront au premier regard et ne prendront pas la peine de voir plus loin.

Pour celui qui aime aussi se comparer au roseau qui "plie mais ne craque pas", l’aventure promet donc d’être un beau défi à relever.