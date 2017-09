Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Explorer son territoire n'est pas qu'une partie de plaisir dans Koh-Lanta. Cela peut également se révéler dangereux. Manu, Maxime et Fabian l'ont ainsi appris à leurs dépens. Partis pêcher sur un petit îlot situé à quelques centaines de mètres face à leur campement et accessible à pied à marée basse, les trois Makawa se font surprendre par la montée des eaux !

Les rochers sont rendus glissants par les vagues et même Maxime, qui aime pourtant prendre des risques, avoue que "ça pourrait faire mal". De son côté, Fabian envisage déjà avec sérieux le retour sur le campement qui s'annonce délicat. "Il y a énormément à nager et il ne faudra pas se faire prendre par le courant", annonce-t-il avant de se lancer avec ses deux compères dans la traversée.

Sur le camp, les aventuriers aussi sont inquiets. Mais également prêts à intervenir. "On attend de voir s'ils ont une galère, sinon on y va avec palmes et tuba", assure Sébastien, bien décidé à ne pas laisser ses camarades livrés à un danger potentiel. Heureusement pour eux, les trois naufragés ont récupéré sur l'îlot un long bambou qui leur sert de bouée pour les aider à nager jusqu'au rivage. "Je pense qu'on s'est mis en danger", reconnaît Fabian. "Dans la vie, il faut prendre de temps en temps des risques, ajoute Maxime. Normalement j'aime bien les prendre seul, là on était trois. C'est à ce niveau-là que je m'en veux." Plus de peur que de mal, les trois aventuriers sont finalement rentrés à bon port et vont pouvoir faire profiter leurs camarades du fruit de leur expédition, quelques jolis crabes pour le dîner !





