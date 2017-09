Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Fabian est un homme de parole, droit dans ses bottes et surtout fidèle en amitié. Ses amis, ce sont les autres aventuriers qui composent la tribu des Makawa et portent un foulard rouge. Alors quand approche la recomposition des équipes au dixième jour de l’aventure Koh-Lanta : Fidji, le Suisse d’origine uruguayenne ne fait pas mystère des sentiments qu’il éprouve à ce sujet.

"C’est maintenant que la magouille commence, affirme Fabian. Je ne serai pas méchant avec eux, mais je serai rouge, jusqu’à la fin de mes jours. Je n’ai pas envie de quitter le camp… Si on me tend un foulard jaune, je le mettrai sur moi, mais il ne sera jamais jaune pour moi, il sera toujours rouge."

Un sentiment partagé une nouvelle fois après la composition des nouvelles équipes. Fabian est désormais un Coravu, membre de l’équipe jaune, mais il n’oublie pas d’où il vient lorsque Denis Brogniart l’interroge sur sa nouvelle couleur. "Pour moi, le foulard sera rouge jusqu’à la fin de mes jours. J’ai du mal à m’habituer à ce foulard jaune. C’est simplement une couleur."

Fabian va pourtant devoir s’habituer. Car les deux nouvelles équipes vont désormais s’affronter lors des épreuves de confort et d’immunité, et c’est bien avec l’équipe jaune qu’il prendra part à ces épreuves. Compétiteur dans l’âme, le Suisse ne devrait avoir aucun problème à tout donner pour sa nouvelle couleur.

