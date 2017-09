Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

En désignant Théotime pour partir sur le Paradis perdu, les Rouges ont une idée derrière la tête. Ils ont compris que le Vosgien était proche d'André et de Marvyn, éliminé puis revenu suite à l'abandon de Thomas sur décision médicale. Ils voient donc dans cette situation l'occasion de se rapprocher du trio pour se renforcer en vue de la réunification.

De son côté, Théotime aussi a une idée derrière la tête en se rendant sur le campement rouge. Alors quand il arrive chez les Makawa, il se propose tout de suite de leur donner des conseils pour faire le feu, lui qui a réussi à le faire sur son camp. En échange, il veut en revanche s'assurer que les Rouges les protègeront, lui, André et Marvyn, lorsque les équipes seront recomposées.

"Si on arrive à avoir André, Marvyn et Théo avec nous, je pense qu'on sera vraiment en position de force pour aller jusqu'à la réunification", envisage d'ailleurs Caroline. Les Rouges l'ont bien compris : les trois garçons pourraient être des alliés de choix au moment où les équipes seront recomposées. En se renforçant de la sorte, les Makawa augmentent leurs chances de se retrouver le plus nombreux possible à la réunification et aller encore plus loin tous ensemble ! Amenés à se rendre ensemble sur le Paradis perdu, Théotime et Mélanie vont pouvoir définitivement sceller cet accord qui fait donc du trio André/Marvyn/Théotime de futurs alliés des Rouges...