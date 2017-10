Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

André et Tugdual ont connu deux fois la victoire dans Koh-Lanta : Fidji. C’était lors des trois premiers jours quand l’équipe jaune, composée uniquement des jeunes de moins de trente ans, avait remporté les deux premières épreuves du jeu. Ensuite, les Rouges, l’équipe composée des anciens, avaient enchaîné les victoires, privant les Jaunes de confort et les envoyant plusieurs fois au conseil.

A l’issue de la dernière épreuve de confort, la terrible et épuisante poursuite, Tugdual avait d’ailleurs fini par craquer. "Je ne suis pas venu ici pour perdre !" avait-il lâché, en larmes. A ce moment-là, André et lui venaient de perdre pour la septième fois d’affilée ! Une terrible série qui s’est enfin arrêtée lors de la dernière épreuve d’immunité.

Mieux coordonnés que les Jaunes, plus motivés que jamais, les Rouges ont arraché la victoire en étant les premiers à transporter leur marmite sur la plage. La malédiction est donc brisée ! Enfin, Tugdual et André goûtent de nouveau à la victoire. Surtout, ils vont pouvoir échapper à un conseil qui aurait pu les mettre en danger. Car chez les Rouges, le pacte des anciens est peut-être encore d’actualité, comme l’a prouvé l’élimination de Marta lors du dernier conseil. Les deux jeunes hommes peuvent souffler, ils sont assurés de rester trois jours de plus aux Fidji !

Pour revivre l'incroyable fin de série noire d'André et Tugdual, regardez la vidéo ci-dessous :