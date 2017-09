Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est une victoire importante qu’ont remportée les Jaunes. En s’imposant lors de l’épreuve de confort, ils ont gagné le droit de rencontrer Tiwa, un Fidjien qui va leur enseigner quelques techniques pour trouver de la nourriture et améliorer leur confort sur le camp. En plus, Tiwa n’est pas venu les mains vides puisqu’il a apporté un poisson pour le dîner des Coravu.

Tiwa apprend au passage que les Jaunes sont adeptes des bernard-l’hermite, crustacés considérés comme les "éboueurs des plages" par les Fidjiens ! Lui a des choses bien plus nourrissantes à leur faire découvrir et il s’empresse de les emmener dans la jungle. Là, ils apprennent à débusquer les gros crabes qui creusent des terriers et à déterrer le yams, qui ressemble à de la pomme de terre. De quoi embellir les repas des Jaunes, ravis de découvrir toutes ces choses.

Mais ce n’est pas tout ! Le Fidjien enseigne aux aventuriers quelques techniques destinées à leur faciliter la vie. Eplucher une noix de coco ? C’est fait en deux minutes grâce à une technique efficace. Les Jaunes pouvaient mettre jusqu’à une heure auparavant pour y arriver ! Faire le lait de coco, mixer avec la coco rapée… Autant de méthodes qui permettront aux Coravu de manger mieux et de perdre moins de temps à la tâche.

Au moment où Tiwa doit quitter les Jaunes pour retourner chez lui à la fin de la journée, les aventuriers sont tristes de le voir partir. En quelques heures, il leur a fait une magnifique impression et leur laissera un souvenir impérissable. Grâce à lui, la suite de leur aventure est désormais changée pour le meilleur !

Pour apprendre à repérer le yams et éplucher facilement une noix de coco, c'est dans la vidéo ci-dessus !