Comme à chaque fois dans Koh-Lanta, le duel des ambassadeurs fut un grand moment. Désignés par l’équipe adverse, Mathilde et Sandro, respectivement ambassadeurs des Bleus et des Rouges, se sont retrouvés face-à-face pour une négociation qui restera dans les mémoires. Sandro a manœuvré à la perfection pour arriver à ses fins tout en faisant croire à Mathilde qu’elle sortirait gagnante de ce rendez-vous.

Car la jeune femme ne s’est à aucun moment douté que le Belge était arrivé aux ambassadeurs avec toutes les cartes en main, prêt pour un coup de bluff qui allait marquer l’aventure. Habile négociateur, et refusant d’aller jusqu’au tirage au sort, Sandro s’était en effet mis d’accord avec les autres Rouges pour proposer le nom de Yassin à Mathilde au cas où il ne pourrait pas obtenir la tête d’un Bleu à l’issue de la négociation.

Pour commencer, il commence donc à offrir à Mathilde « 66% » de chances d’aller à l’orientation si elle donne le nom d’un Bleu, ce que la jeune femme refuse logiquement. Mais Sandro vient juste de commencer sa partie d’échecs et c’est en maître qu’il avance ses pions. En proposant d’éliminer Yassin, il cherche à récupérer le collier de Mathilde, avançant qu’il se mettra dans un situation délicate en éliminant l’un des siens, alors que tout était prévu d’avance !

Une fois assuré de récupérer le collier de Mathilde dès son retour sur le camp, Sandro ne promet pas non plus qu’il votera avec les ex-Bleus lors du prochain conseil. Il reste évasif à ce sujet pour mieux tromper son monde. Car dans sa tête tout est très clair : il ne rejoindra jamais les ex-Bleus et votera bien comme les ex-Rouges au prochain conseil… qui mènera à l’élimination de Vincent.