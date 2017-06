Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Il n’est resté que trois jours sur l’île de Koh Rong, mais Dylan a tout de même considérablement marqué l’aventure Koh-Lanta : Cambodge. Très sportif, ancien militaire devenu agent immobilier et mannequin, le jeune Luxembourgeois avait tout pour aller loin dans l’aventure et peut-être se placer parmi les favoris à la victoire finale.

Mais son tempérament de feu et son attitude trop individualiste lors des épreuves lui ont rapidement joué des tours. Tant et si bien que dès le premier conseil, ses compagnons de la tribu bleue ont décidé de l’éliminer. A l’époque, les Takeo avaient choisi de privilégier l’esprit d’équipe en choisissant de se priver d’un élément très fort dans les épreuves, ce qui avait surpris les aventuriers des deux autres équipes.

Malgré cette élimination précoce, Dylan aura eu le temps de faire parler de lui, et pas seulement pour sa plastique avantageuse ou ses exploits sportifs. Non, ce dont on se souviendra avant toute chose, c’est la tenue choisie par l’agent immobilier pour partir explorer la jungle à la recherche de l’eau en tout début d’aventure. Pour la première fois dans l’histoire de Koh-Lanta, un aventurier se baladait dans la nature avec des mocassins aux pieds !

Pas vraiment l’idéal pour explorer les environs d’un campement dans la jungle cambodgienne, mais pour le mannequin luxembourgeois, c’était visiblement le style avant tout !