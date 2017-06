Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Lorsque les dix-sept aventuriers encore en lice se présentent à l’épreuve de confort, ils ne se doutent pas qu’ils vont avoir une grosse surprise. Car c’est un renfort humain qu’ils vont gagner en participant à l’épreuve du jour. En effet, trois aventuriers arrivés au matin du quatrième jour seront répartis entre les trois équipes en fonction de leur ordre d’arrivée à la fin de l’épreuve. L’équipe qui l’emporte aura ainsi le droit de choisir en premier l’aventurier qu’elle souhaite voir rejoindre ses rangs, l’équipe arrivée dernière n’aura elle pas le choix et accueillera l’aventurier qui n’a pas été choisi par les deux autres tribus.

Les trois naufragés qui arrivent ce jour-là ne sont pas des aventuriers comme les autres. Tous ont des points forts qui seront très utiles à l’équipe qu’ils rejoindront. Vincent, ancien rugbyman professionnel, est une force de la nature ; Sébastien, moniteur d’escalade, est très complet et peut compter sur un mental d’acier ; enfin Claire, coach sportif dans le Lot, est une adepte des stages de survie.

Atouts de poids dans leurs équipes respectives, les trois aventuriers n’ont pas non plus déçu après la réunification. Ils ont en effet enchaîné neuf victoires consécutives (4 pour Sébastien et Claire, dont deux ensemble, et 3 pour Vincent) avant que Clémentine vienne briser cette fabuleuse série en remportant l’avant-dernière épreuve d’immunité.

A l’approche de la grande finale, ils ont toutefois commencé à faire peur à leurs adversaires et c’est pourquoi Claire et Sébastien ont quitté l’aventure juste avant l’orientation. Seul Vincent est parvenu à atteindre l’épreuve d’orientation et a encore une chance de remporter Koh-Lanta : Cambodge.