Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est ce qui s’appelle un coup de maître. Bluffée par Sandro lors du duel des ambassadeurs, Mathilde a à son tour eu son heure de gloire en évitant de justesse l’élimination grâce à un collier d’immunité trouvé le jour même dans la forêt autour du campement.

Mathilde se savait en grand danger. Si elle avait l’assurance que son amie Clémentine ne voterait pas contre elle, elle se doutait en revanche que Claire et les trois garçons mettraient un bulletin à son nom dans l’urne le soir du vote en suivant leur logique de vote au mérite. Sa seule solution pour sauver sa tête et être assurée de poursuivre l’aventure était donc de trouver l’un des deux colliers cachés sur le campement depuis plusieurs jours et qu’aucun aventurier n’était encore parvenu à trouver.

Alors Mathilde a beaucoup cherché. Partout. Et elle a fini par trouver l’un des deux colliers, dissimulé dans un arbre. Soulagée par sa trouvaille, la jeune femme ne peut s’empêcher de pleurer : elle vient d’éclaircir considérablement son horizon ! Pour que l’effet de surprise soit total au conseil, elle décide de n’en parler à personne, même pas à Clémentine.

Et lorsque Denis Brogniart demande si quelqu’un a un collier d’immunité dont il souhaite se servir, l’annonce de Mathilde a l’effet escompté. Immédiatement, Claire fond en larmes car elle comprend que c’est terminé pour elle. Elle se doute en effet que Clémentine et Mathilde ont voté contre elle et que c’est donc elle qui va devoir quitter l’aventure. Mathilde, elle, rayonne. Elle vient de s’offrir quelques jours de plus sur l’île de Koh Rong. Ce qu’elle ne sait pas encore, c’est qu’elle fera encore mieux quelques jours après en remportant la dernière immunité qui lui assurera sa place à l’orientation !