Par Alexis Hache

Jamais Koh-Lanta n’avait opposé trois équipes dans son histoire, c’est désormais chose faite. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les aventuriers de Koh-Lanta : Cambodge se souviendront de leur arrivée sur l’île de Koh-Rong où ils ont appris que les Jaunes et les Rouges, équipes traditionnelles dans l’émission, seraient rejointes par les Bleus !

Inattendue, l’annonce a bien eu l’effet escompté sur les dix-huit aventuriers venus au Cambodge pour tenter de décrocher la victoire finale. Alors que chaque aventurier découvre tour à tour la couleur du foulard caché dans son étui nominatif, Kelly devient officiellement le premier membre de la tribu bleue qui sera appelée Takeo.

La serveuse parisienne est scotchée par cette nouveauté, comme tous les autres aventuriers autour d’elle. Et il y de quoi être surpris ! Car la présence d’une troisième équipe a apporté son lot de rebondissements et d’émotions. Composée de Kelly, Yves, Hada, Dylan, Frédéric et Mathilde, l’équipe bleue a connu un début d’aventure très compliqué, entre clashs et larmes, défaites lors des épreuves et vie difficile sur le campement…

La présence d’une troisième équipe a également bouleversé l’aventure des membres des deux autres tribus car, à chaque conseil, les aventuriers avaient plus de chances d’être éliminés que s’il n’y avait eu que deux équipes comme habituellement. Terminer dernier lors des épreuves d’immunité était donc une situation redoutée par tous. Comme un symbole, malgré toutes les difficultés connues en début d’aventure, les Bleus ont remporté l’épreuve à l’issue de laquelle une équipe était dissoute. La couleur bleue est donc restée dans l’aventure jusqu’à la réunification !