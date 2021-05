Focus sur les exploits d'Alain

Discret mais téméraire, Alain a su tirer son épingle du jeu dans l'aventure Koh-Lanta. Retour sur un Béarnais qui en veut !

Alain, un doyen qui vous veut du bien

A 56 ans, Alain est le doyen de cette saison 15 de Koh-Lanta. Cette aventure, il en rêve depuis plusieurs années, alors forcément, sa chance, il ne va pas la laisser lui échapper des doigts. Dans son portrait, le Béarnais a un seul objectif : remporter la victoire. Et pour arriver à ses fins, il peut compter sur son esprit de compétition. Champion de pelote depuis longtemps, l'homme originaire du Pays basque sait ce qu'il veut et possède un mental d'acier.









Depuis le début de l'aventure, Alain est perçu comme le "papa de Koh-Lanta", comme s'amuse à le dire Wendy. Mais méfiez-vous de l'eau qui dort.

Alain, un aventurier redoutable

Derrière cette timidité se cache un concurrent redoutable qui pourrait bien faire de l'ombre à ses coéquipiers. S’il n’a pas remporté une seule épreuve en individuel depuis la réunification, Alain a triomphé à plusieurs reprises avec sa première équipe par le passé. Des victoires qui n'ont fait que confirmer le potentiel du Béarnais. Franc et direct, ce dernier ne lésine pas sur les efforts - malgré la fatigue - et n'a pas hésité à tirer la grimace en vidant un concombre de mer ragoûtant... Il faut dire que la scène en aurait dégoûté plus d'un.









Sur les épreuves, Alain est endurant mais est vite pris de panique, ce qui peut s’avérer être un sérieux désavantage à mesure que le jeu avance. Alors, quel avenir pour le doyen de la saison 15 ? Parviendra-t-il à remporter une épreuve en solo ?

