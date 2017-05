Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Frédéric est en colère. L’aventurier a été informé par Sébastien du pacte élaboré contre lui. Très agacé, il décide d’avoir une explication avec les autres aventuriers. Après avoir discuté avec Vincent, il règle ses comptes avec Clémentine. Mais les explications de la jeune femme qui lui conseille de "ne pas se prendre la tête" n’ont pas l’effet escompté… L’aventurier est encore plus énervé : "Elle a le collier d’immunité. Elle est tranquille. C’est facile de dire aux autres de laisser tomber. On est à Koh-Lanta, on n’est pas à The Voice. Moi personnellement, j’ai encore plus envie de la sortir," déclare-t-il.

Si Clémentine est contrariée après cet échange avec Frédéric, elle en veut surtout à Sébastien qui a révélé l’existence du pacte au sudiste : "Mais pourquoi il en parle maintenant ? Je ne comprends pas. Si tout le monde parle de l’alliance avant la fin, ça sert à quoi ?", s’agace Clémentine. Et d’ajouter : "Il abuse. Je suis énervée parce que ce ne sont pas des choses qu’on dit à ce moment-là. Il y avait une bonne ambiance et maintenant c’est fini. Fred maintenant, il va tirer la gueule pendant quatre jours", ajoute-t-elle.